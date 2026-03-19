Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Συνελήφθη στο Ρέθυμνο ζευγάρι που έκανε κλοπές με μωρό ενός έτους στην αγκαλιά
Το δεύτερο ανήλικο παιδί της 33χρονης βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην περιοχή των Χανίων
Στη σύλληψη ενός 27χρονου και μιας 33χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, για υποθέσεις κλοπών από οχήματα ενώ ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η γυναίκα είχε μαζί της το παιδί της, ηλικίας ενός έτους.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο κλοπών και δύο αποπειρών που σημειώθηκαν στις 16 και 17 Μαρτίου στο Ρέθυμνο, εκμεταλλευόμενοι οχήματα που είχαν αφεθεί προσωρινά ξεκλείδωτα από τους ιδιοκτήτες τους.
Η 33χρονη είχε μαζί της το παιδί της, ηλικίας ενός έτους, κατά τη διάρκεια των κλοπών ενώ το δεύτερο ανήλικο παιδί της βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην περιοχή των Χανίων.
Οι δράστες αφαιρούσαν από το εσωτερικό των αυτοκινήτων χρήματα, ρούχα και διάφορα αντικείμενα, όπως μπουκάλια ούζου, μπουφάν και παντελόνια. Σε μία περίπτωση μάλιστα κατάφεραν και πήραν 100 ευρώ, ενώ σε άλλη 60 ευρώ, με τα θύματα να μην έχουν λάβει επαρκή μέτρα ασφαλείας.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
