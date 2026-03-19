Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σύνδεσμο του Άρη στη περιοχή Χαριλάου- Μία προσαγωγή
Πρόκειται για τον σύνδεσμο φιλάθλων «Super 3», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παπαδόπουλου με Αλκμήνης, πίσω από θύρα 3, του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης»
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα σε σύνδεσμο φιλάθλων του Άρη, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης.
Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και ακολούθησε έρευνα εντός του οικήματος, παρουσία εισαγγελέα. Όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μία προσαγωγή.
Η συγκεκριμένη έρευνα γίνεται μετά τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, την περασμένη Πέμπτη, στην περοχή της Καλαμαριάς. Ως δράστης έχει συλληφθεί ένας 23χρονος οπαδός του Άρη ο οποίος χθες κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, μετά την απολογία του στην πρωτη τακτικη ανακρίτρια.
Για την εμπλοκή του στην ίδια υποθεση κατηγορείται κι ένας 19χρονος φιλος του θυματος που, μέχρι στιγμής, αντιμετωπίζει αδικήματα με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου. Οι αρχες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου που φέρεται πως συμμετείχε στο περιστατικό της περασμένης Πέμπτης και παραμένει ασύλληπτο.
