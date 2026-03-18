Τα «σκυλιά του πολέμου» επέστρεψαν από το Ντουμπάι: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση «Κιβωτός» για 100 ζωάκια και τους κηδεμόνες τους (βίντεο και φωτογραφίες)
ΕΛΛΑΔΑ
Ντουμπάι Άμπου Ντάμπι Μέση Ανατολή AEGEAN Επαναπατρισμός

Συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο - Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι τόσο οι επιβάτες όσο και τα ζώα θα μπορούσαν να ταξιδέψουν με ασφάλεια

Φρίξος Δρακοντίδης
Λίνα Κεκέση
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση επαναπατρισμού με την κωδική ονομασία «Κιβωτός», μέσω της οποίας περίπου 90 Έλληνες κηδεμόνες κατοικιδίων επέστρεψαν στην Ελλάδα από το Ντουμπάι, συνοδευόμενοι από σχεδόν 100 ζώα συντροφιάς.

Η ειδική πτήση της Aegean, που είχε προγραμματιστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πριν από λίγο όπου εκτυλίχθηκαν ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές, καθώς άνθρωποι και ζώα έφτασαν μαζί μετά από ημέρες αγωνίας και αβεβαιότητας.

Τα περισσότερα από τα μικρά τετράποδα μεταφέρθηκαν μέσα σε ειδικά σακίδια και μεταφορικά κουτιά, τα οποία είχαν μαζί τους οι κηδεμόνες καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Σκύλοι και γάτες που για πολλούς θεωρούνται μέλη της οικογένειας βγήκαν από τα σακίδια στο αεροδρόμιο, με τους κηδεμόνες να τα παίρνουν στην αγκαλιά τους εμφανώς συγκινημένοι. Στην αίθουσα του αεροδρομίου επικράτησε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Ορισμένοι δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, καθώς μετά από μια δύσκολη περίοδο αβεβαιότητας κατάφεραν να επιστρέψουν στην Ελλάδα έχοντας δίπλα τους τα κατοικίδιά τους. Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι τόσο οι επιβάτες όσο και τα ζώα θα μπορούσαν να ταξιδέψουν με ασφάλεια, τηρώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και υγειονομικούς ελέγχους.

Δείτε φωτογραφίες:
Κλείσιμο

Εμείς και τα ζωάκια μας νιώσαμε άνετα

Ξεχωριστή στιγμή της πτήσης, σύμφωνα με τους επιβάτες, ήταν η φροντίδα που επέδειξε το πλήρωμα της Aegean τόσο προς τους κηδεμόνες όσο και προς τα ζώα που ταξίδευαν μαζί τους.

Η Νίκη Ταχιάου, κηδεμόνας ενός από τα τετράποδα που επέστρεψαν στην Ελλάδα, περιέγραψε την εμπειρία της λέγοντας: «Αν και είχε αρκετές αναταράξεις, το προσωπικό της Aegean έκανε να αισθανθούμε άνετα τόσο εμείς όσο και τα ζωάκια. μάλιστα μας έδωσαν και σουβενίρ για τα ζωάκια μας».

Για πολλούς από τους επιβάτες, η επιστροφή αυτή δεν ήταν απλώς ένα ταξίδι, αλλά μια μικρή προσωπική «κιβωτός σωτηρίας» για τους ίδιους και τους τετράποδους συντρόφους τους.

Δείτε βίντεο: 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση «Κιβωτός» (2)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση «Κιβωτός» (1)
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης