Με κινητοποιήσεις απειλούν οι βενζινοπώλες για το νέο πλαφόν στα καύσιμα

ΟΒΕ και ΠΟΠΕΚ προειδοποιούν με απεργίες και ζητούν αλλαγή του μοντέλου – Τοπικές αντιδράσεις σε νησιά, αλλά χωρίς σαφές πανελλαδικό μέτωπο – Καθοριστικός ο ρόλος των μεγάλων αλυσίδων - Συνάντηση με Θεοδωρικάκο αύριο





Η ένταση πυροδοτείται από τον νέο τρόπο εφαρμογής του πλαφόν, ο οποίος -σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς- δεν βασίζεται σε ποσοστιαίο περιθώριο







Ήδη το κλίμα στον κλάδο είναι βαρύ, με τις πρώτες αποφάσεις για κινητοποιήσεις να έχουν ληφθεί σε τοπικό επίπεδο. Ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων Λέσβου ανακοίνωσε απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας, κάνοντας λόγο για οικονομική ασφυξία και αδυναμία κάλυψης λειτουργικών εξόδων υπό το νέο καθεστώς.







Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τον κλάδο, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των σωματείων, ενώ τουλάχιστον για την Αττική δεν προκύπτει σαφής ένδειξη για συντονισμένη απεργία. Αντίστοιχα, και σε άλλες μεγάλες αγορές δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια οργανωμένη κινητοποίηση.



Παρότι σε τοπικό επίπεδο έχουν καταγραφεί επιμέρους αντιδράσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Λέσβο, αυτές δεν φαίνεται να συνθέτουν, προς το παρόν, ένα ευρύτερο πανελλαδικό μέτωπο.



Στο πεδίο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η στάση της Motor Oil, η οποία εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 500 πρατήρια, καθώς και της HelleniQ Energy, με περίπου 280 πρατήρια.



Οι μεγάλες αλυσίδες πρατηρίων που ανήκουν σε εταιρείες διύλισης, όπως η Motor Oil και η HelleniQ Energy, δεν δεσμεύονται από αποφάσεις των σωματείων των βενζινοπωλών για συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις, γεγονός που περιορίζει εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα γενικευμένης διαταραχής στην αγορά.



Ειδικά για την HelleniQ Energy, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι περίπου το 30% του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, καθιστά ακόμη λιγότερο πιθανή τη συμμετοχή τους σε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στην τροφοδοσία.



Σε τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - πρατηριούχων για το νέο πλαίσιο πλαφόν στα καύσιμα , με τις δύο βασικές ομοσπονδίες του κλάδου, την ΟΒΕ και την ΠΟΠΕΚ, να προειδοποιούν πλέον ανοιχτά με απεργιακές κινητοποιήσεις.Η ένταση πυροδοτείται από τον νέο τρόπο εφαρμογής του πλαφόν, ο οποίος -σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς- δεν βασίζεται σε ποσοστιαίο περιθώριο κέρδους , αλλά σε καθορισμό συγκεκριμένου περιθωρίου σε λεπτά του ευρώ ανά τιμολόγιο, κάτι που, όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας.Στο πλαίσιο αυτό, για αύριο το πρωί έχει προγραμματιστεί συνάντηση των εκπροσώπων των δύο ομοσπονδιών με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο , με βασικό αίτημα την επαναφορά του προηγούμενου μοντέλου.Οι βενζινοπώλες αναμένεται να ζητήσουν το πλαφόν να υπολογίζεται, όπως ίσχυε, επί του περιθωρίου κέρδους και όχι με «οριζόντια» καθορισμένα λεπτά ανά τιμολόγιο, τα οποία -όπως υποστηρίζουν- δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κόστους ανά περιοχή και επιχείρηση.Ήδη το κλίμα στον κλάδο είναι βαρύ, με τις πρώτες αποφάσεις για κινητοποιήσεις να έχουν ληφθεί σε τοπικό επίπεδο. Ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων Λέσβου ανακοίνωσε απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας, κάνοντας λόγο για οικονομική ασφυξία και αδυναμία κάλυψης λειτουργικών εξόδων υπό το νέο καθεστώς.Την ίδια ώρα, εισηγήσεις για κινητοποιήσεις έχουν ήδη τεθεί από συνδέσμους σε Κυκλάδες, Χίο και νομό Ρεθύμνου, προϊδεάζοντας για ευρύτερη κλιμάκωση εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή στο πλαίσιο.Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τον κλάδο, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των σωματείων, ενώ τουλάχιστον για την Αττική δεν προκύπτει σαφής ένδειξη για συντονισμένη απεργία. Αντίστοιχα, και σε άλλες μεγάλες αγορές δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια οργανωμένη κινητοποίηση.Παρότι σε τοπικό επίπεδο έχουν καταγραφεί επιμέρους αντιδράσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Λέσβο, αυτές δεν φαίνεται να συνθέτουν, προς το παρόν, ένα ευρύτερο πανελλαδικό μέτωπο.Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση τυχόν κινητοποιήσεων αναμένεται να διαδραματίσουν τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια των μεγάλων εταιρειών, τα οποία δεν δεσμεύονται από συνδικαλιστικές αποφάσεις.Στο πεδίο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η στάση της Motor Oil, η οποία εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 500 πρατήρια, καθώς και της HelleniQ Energy, με περίπου 280 πρατήρια.Οι μεγάλες αλυσίδες πρατηρίων που ανήκουν σε εταιρείες διύλισης, όπως η Motor Oil και η HelleniQ Energy, δεν δεσμεύονται από αποφάσεις των σωματείων των βενζινοπωλών για συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις, γεγονός που περιορίζει εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα γενικευμένης διαταραχής στην αγορά.Ειδικά για την HelleniQ Energy, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι περίπου το 30% του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, καθιστά ακόμη λιγότερο πιθανή τη συμμετοχή τους σε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στην τροφοδοσία.

Παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι ακόμη και σε περίπτωση μερικής συμμετοχής ανεξάρτητων πρατηρίων, η λειτουργία των ιδιολειτουργούμενων σημείων μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον αντίκτυπο μιας κινητοποίησης, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.



Κύκλοι της αγοράς υπενθυμίζουν, άλλωστε, ότι απεργίες στον συγκεκριμένο κλάδο είναι εξαιρετικά σπάνιες, με την τελευταία αντίστοιχη κινητοποίηση να τοποθετείται πολλά χρόνια πίσω.



Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται το πλαίσιο φορολόγησης και ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τον ΦΠΑ και το καθεστώς διαμόρφωσης των τιμών, τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες, επιτείνουν τις πιέσεις στη βιωσιμότητα των πρατηρίων.



Η αυριανή συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό σημείο για τις επόμενες κινήσεις του κλάδου.



Στελέχη Υπουργείου Ανάπτυξης: "Το πλαφόν είναι για το καλό του κοινωνικού συνόλου και έχει προσωρινό χαρακτήρα



Με αφορμή την αυριανή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των βενζινοπωλών, στελέχη του Yπουργείου σημείωναν:



- "Ο κ. Θεοδωρικάκος, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν σε θέματα που αντιμετώπιζαν άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, όπως πχ στις λαϊκές αγορές, πιστεύει στο διάλογο και στην λογική, με στόχο την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου και μάλιστα σε τόσο δύσκολες εποχές.



- Το περιεχόμενο της ΠΝΠ που καθορίζει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους είναι δεδομένο και υπογραμμίζεται ότι το πλαφόν αυτό ισχύει μέχρι τις 30/06. Σημειώνεται επίσης ότι για τις νησιωτικές περιοχές υπάρχει πρόσθετο πλαφόν που υπολογίζει το μεταφορικό κόστος, όπως φάνηκε και στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για την περίπτωση της Λέσβου.



- Υπάρχει συντονισμός στο πλαίσιο της κυβέρνησης και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, προκειμένου να δοθούν βέλτιστες λύσεις σε θέματα που απασχολούν τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων.



- Συνεπώς με την επικράτηση της λογικής και της μετριοπάθειας αναμένεται ένα θετικό αποτέλεσμα από την συνάντηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου".