Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.
Μίνι λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι της Δάφνης στο Άγιον Όρο, καλά στην υγεία του ο οδηγός
Μίνι λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι της Δάφνης στο Άγιον Όρο, καλά στην υγεία του ο οδηγός
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο οδηγός βρέθηκε στη θάλασσα λόγω λάθους χειρισμού
Ιδιωτικό όχημα, τύπου μίνι λεωφορείο, έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι της Δάφνης, στο Άγιον Όρος, όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα.
Εντός του οχήματος βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος βγήκε με δικές του δυνάμεις από τα νερά και είναι καλά στη υγεία του.
Καταθέτοντας στα στελέχη του Λιμενικού που ανέλαβαν την προανάκριση, ο οδηγός απέδωσε την πτώση σε λάθος χειρισμό.
Από το περιστατικό, το οποίο συνέβη χθες το πρωί, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Εντός του οχήματος βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος βγήκε με δικές του δυνάμεις από τα νερά και είναι καλά στη υγεία του.
Καταθέτοντας στα στελέχη του Λιμενικού που ανέλαβαν την προανάκριση, ο οδηγός απέδωσε την πτώση σε λάθος χειρισμό.
Από το περιστατικό, το οποίο συνέβη χθες το πρωί, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
