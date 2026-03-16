Το παραμυθένιο μέρος που δεν θυμίζει Ελλάδα αλλά είναι στη Βέροια, δείτε βίντεο από τη ροζ επαρχία

ΕΛΛΑΔΑ
Ημαθία Βέροια Κάμπος

Σε εξέλιξη βρίσκεται το Φεστιβάλ Ανθισμένες Ροδακινιές της Ημαθίας

4 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό σχηματίζεται αυτές τις ημέρες στον κάμπο της Βέροιας, όπου οι ροδακινιές βρίσκονται σε πλήρη άνθιση. Οι εκτάσεις της περιοχής έχουν καλυφθεί από αποχρώσεις του ροζ, δημιουργώντας μια εικόνα που προσελκύει επισκέπτες και φωτογράφους κάθε άνοιξη.

«Είναι μια μαγική εικόνα αυτή που αντίκρισαν σήμερα οι επισκέπτες που ήρθαν και παραβρέθηκαν στο πάρκο της Ελιάς, εδώ στους Αγίους Αναργύρους με θέα τον κάμπο, για να καλωσορίσουμε την άνοιξη και το φετινό Φεστιβάλ Ανθισμένες Ροδακινιές της Βέροιας. Φέτος συμπληρώνουμε εννέα χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει», δήλωσε μεταξύ άλλων στην εκπομπή Περίμετρος της ΕΡΤ η πρόεδρος Τουριστικού Ομίλου Βέροιας Γιάννα Πιλιτσίδου, αναφερόμενη στις δράσεις που διοργανώνονται στην περιοχή.

@tetracopter Σήμερα η Κουλούρα Ημαθίας βάφτηκε ροζ! 🌸 Εδώ που η άνοιξη ξεκινάει με ένα κύμα αγάπης. Μουσική, χρώματα και οι ανθισμένες ροδακινιές στα καλύτερά τους. Αν έχασες το σημερινό party στο 'Χωράφι που Ψιθυρίζει Αγάπη', προλαβαίνεις τις επόμενες δράσεις του φεστιβάλ! ✨ #Kouloura #Imathia #Veria #AnthismenesRodakinies #SpringGreece #VisitGreece #BloomingPeachTrees #GreekNature #TikTokGreece #Veroia ♬ Heatstroke - Aluna & Paul Woolford

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Ανθισμένες Ροδακινιές της Βέροιας 2026», ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας σε συνεργασία με την Ένωση Φωτογράφων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσαν τον «9ο Φωτογραφικό Διαγωνισμό “Where Love Blooms”». Μέσα από τον διαγωνισμό καλούνται επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι να καταγράψουν την ανοιξιάτικη εικόνα του κάμπου και να αποτυπώσουν το ιδιαίτερο τοπίο που δημιουργούν οι ανθισμένες ροδακινιές.

@k.annamar1a Πόσο όμορφο να βλέπεις τα ανθισμένα δέντρα 🩷#flowers #tree ♬ Flowers - SoundAudio

Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ αναμένεται να κορυφωθούν το επόμενο Σαββατοκύριακο, στις 21 και 22 Μαρτίου 2026.

Κλείσιμο
@nenatsim Μέσα στις ανθισμένες ροδακινιές της Veria, η άνοιξη μοιάζει λίγο πιο μαγική. 🌸 #spring #foruyou #veroia #anthismenesrodakinies ♬ πρωτότυπος ήχος - nenatsimprailidou
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

