Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Σκαραμαγκά και κέντρο, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (16/3) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Με σημαντικές καθυστερήσεις σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου ξεκινά η νέα εβδομάδα με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μετ' εμποδίων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το πρωί της Δευτέρας 16/3 παρατηρείται κομφούζιο στον Κηφισό από τη Λυκόβρυση έως και το τη λεωφόρο Αθηνών με τα σημαντικότερα προβλήματα να επικεντρώνονται στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αχαρνών παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Το περιστατικό εντοπίζεται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν αρκετή κίνηση.
Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση των οχημάτων έχει αυξηθεί αρκετά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.
Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα.
Δυσχέρεια παρατηρείται και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού και πιο συγκεκριμένα από την οδό Λαγουμιτζή έως και την οδό Βούρβαχη.
Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.
Η κίνηση στην Αττική Οδό
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 16, 2026
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/3AHJHc1bQt
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα