Εύβοια: Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που έτρεχε με 129χλμ την ώρα ενώ το όριο ήταν 50
Στη σύλληψη ενός 59χρονου οδηγού για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (11/3) η Αστυνομία στην Εύβοια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 129 χιλιομέτρων την ώρα σε δρόμο, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χλμ την ώρα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λεπούρων – Καρύστου, εντός του οικισμού Λεπούρων, όπου αστυνομικοί της Γ’ Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου πραγματοποιούσαν ελέγχους στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την οδική ασφάλεια.
Σε βάρος του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας διοικητικό πρόστιμο, ενώ οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου.
