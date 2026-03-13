Έρχονται φθινοπωρινές βροχές στα δυτικά από την Πέμπτη 19/3, νέοι χάρτες και βίντεο από τον Θοδωρή Κολυδά

Καιρός – Κολυδάς: Αλλαγή σκηνικού από την άλλη Πέμπτη με βροχές στα δυτικά, κεντρικά και νότια - Με καλό καιρό το Σαββατοκύριακο





Η πρόγνωση Κολυδά - Υποχωρεί ο υδράργυρος από την ερχόμενη εβδομάδα, πού θα βρέχει Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο



Κλείσιμο





Συνθήκες άνοιξης θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στην χώρα με τον καιρό να είναι αίθριος και την θερμοκρασία να παραμένει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα είναι ήπιος με θερμοκρασία σε κοντά για την εποχή επίπεδα με την απαραίτητη ψύχρα ωστόσο την νύχτα.Το σκηνικό όμως, αναμένεται να αλλάξει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας (από την Πέμπτη 19/3), καθώς διαφαίνονται βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την Κυριακή.Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά , περιορισμένες θα είναι οι βροχοπτώσεις στον ελλαδικό χώρο μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.Όπως προκύπτει από τα προγνωστικά στοιχεία του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, τα ύψη βροχής παραμένουν χαμηλά, γεγονός που δείχνει ότιΠαράλληλα, οι θερμοκρασίες δεν φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές έως και την Τετάρτη, διατηρούμενες κοντά στα επίπεδα των τελευταίων ημερών.Ωστόσο, για το διάστημα που θα ακολουθήσει, τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν μια σαφή τάση πτώσης της θερμοκρασίας, η οποία ενδέχεται να κινηθεί κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.Aναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες βροχές στα ηπειρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο, το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία 0 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 16-17, στην Ήπειρο από 3 έως 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 17, στη Στερεά από 3 έως 17-18, στην Εύβοια από 4 έως 18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 17-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 15-17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 16-17, και στην Κρήτη από 8 έως 17 και τα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς.Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι . Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16-17 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς.



Ο καιρός το Σάββατο 14-03-2026 Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Κυριακή 15-03-2026 Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, καθώς και στην Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.