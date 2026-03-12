Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Τζόκερ 12/3/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Στη δεύτερη κατηγορία δύο τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου η κλήρωση 3039 του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 6, 12, 23, 33, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 18.
