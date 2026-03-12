Δύο θάνατοι από γρίπη και ένας από κορωνοϊό την τελευταία εβδομάδα – Τι αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ



Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Κατά την εβδομάδα 10/2026 καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 10/2026 έχουν καταγραφεί 155 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 74 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 10/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 158.Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 10/2026, μεταξύ 4.143 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 711 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 710 τύπου Α και ένα τύπου Β.Από τα 512 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 338 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 174 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Έχουν αναλυθεί φυλογενετικά 21 δείγματα θετικά για τον ιό Α(Η3): έξι δείγματα από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδ. 42–45/2025), εκ των οποίων τρία ανήκαν στη γενετική ομάδα Κ και 15 από τη φάση ανόδου της δραστηριότητας της γρίπης (εβδ. 50–52/2025), εκ των οποίων τα 14 ήταν Κ. Τα δεδομένα δείχνουν συνολική επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ στα δείγματα Α(Η3), σε συμφωνία με την παγκόσμια εικόνα. Η γενετική ομάδα Κ δεν έχει συσχετιστεί έως τώρα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα για τα άτομα υψηλού κινδύνου. Ο ΕΟΔΥ επιπλέον συστήνει στις ομάδες υψηλού κινδύνου έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί συμπτωμάτων, για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Τέλος, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων (αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλός αερισμός των χώρων).Κατά την εβδομάδα 10/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ αύξηση καταγράφηκε και στη θετικότητα στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.