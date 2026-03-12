Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στη Θεσσαλονίκη

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι επίμαχες φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύτηκαν εν αγνοία του στις συσκευές που χρησιμοποιούσε, όταν ήταν 18 ετών