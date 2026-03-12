Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Πορνογραφικό υλικό Παιδική Πορνογραφία Θεσσαλονίκη Δίκη

Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στη Θεσσαλονίκη

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι επίμαχες φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύτηκαν εν αγνοία του στις συσκευές που χρησιμοποιούσε, όταν ήταν 18 ετών

Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου και συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την απολογία του είχε προκύψει διαφωνία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, σχετικά με την προσωρινή του κράτηση, την οποία κλήθηκε να λύσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Κινητοποίηση από φορέα στις ΗΠΑ

Με βούλευμα που εξέδωσε αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με ανήλικα. Υπενθυμίζεται ότι η διαφωνία που έλυσε το Δικαστικό Συμβούλιο προέκυψε καθώς η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι ο 22χρονος θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ ο εισαγγελέας ότι θα πρέπει να προφυλακιστεί.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη το 2024, όταν φορέας που εδρεύει στις ΗΠΑ και ασχολείται με την προστασία ανηλίκων από σεξουαλική εκμετάλλευση ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές για χρήστη του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας. Άμεσα ξεκίνησε έρευνα από τους έμπειρους αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. και έτσι έφτασαν στα ίχνη του 22χρονου κατηγορούμενου που ζει στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο νεαρός φέρεται να απέκτησε και να κατείχε 83 αρχεία στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και στο κινητό του τηλέφωνο, τα οποία περιείχαν φωτογραφίες και βίντεο με ανήλικα κάτω των 12 ετών.

Το διέγραψε άμεσα

Ο ίδιος, στην απολογία του, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι επίμαχες φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύτηκαν εν αγνοία του στις συσκευές που χρησιμοποιούσε, όταν ήταν 18 ετών. Υποστήριξε ότι κατέβαζε αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου με ενήλικα άτομα από διάφορους συνδέσμους που του έστειλαν χρήστες του διαδικτύου, τους οποίους δεν γνώριζε. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι, όταν αντιλήφθηκε το επίμαχο υλικό, προχώρησε άμεσα στη διαγραφή του.

Σε δήλωσή του στο protothema.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου, Γιώργος Τζήκας, ανέφερε τα εξής:

Το συμβούλιο πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης ήρε της ανακύψασα διαφωνίας εισαγγελέα - ανακρίτριας υπέρ της δεύτερης. Η απόφαση είναι απόλυτα ορθή νομικά, μιας και με βάση το αποδεικτικό υλικό δεν μπορούσε αιτιολογημένα να επιβληθεί προσωρινή κράτηση.

Κλείσιμο
Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στη Θεσσαλονίκη
Ο δικηγόρος, Γιώργος Τζίκας
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης