Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Νταλίκα συγκρούστηκε με όχημα οδικής βοήθειας, δείτε εικόνες
Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Νταλίκα συγκρούστηκε με όχημα οδικής βοήθειας, δείτε εικόνες
Ένας τραυματίας από το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά 09:00 το πρωί
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (12/3) λίγο μετά τις 09:00 το πρωί στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ Σερρών η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ νταλίκας και οχήματος οδικής βοήθειας που μετέφερε δύο οχήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας οδηγός.
Η κυκλοφορία διεκόπη και διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ Σερρών η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ νταλίκας και οχήματος οδικής βοήθειας που μετέφερε δύο οχήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας οδηγός.
Η κυκλοφορία διεκόπη και διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό.
Δείτε εικόνες από το τροχαίο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα