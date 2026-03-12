Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Νταλίκα συγκρούστηκε με όχημα οδικής βοήθειας, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Εγνατία Οδός

Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Νταλίκα συγκρούστηκε με όχημα οδικής βοήθειας, δείτε εικόνες

Ένας τραυματίας από το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά 09:00 το πρωί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (12/3) λίγο μετά τις 09:00 το πρωί στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των Λουτρών Σιδηροκάστρου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ Σερρών η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ νταλίκας και οχήματος οδικής βοήθειας που μετέφερε δύο οχήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας οδηγός.

Η κυκλοφορία διεκόπη και διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό.

Δείτε εικόνες από το τροχαίο:

