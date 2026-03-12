Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρικών σκούτερ στη Βάρης-Κορωπίου: Δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, δείτε βίντεο
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρικών σκούτερ στη Βάρης-Κορωπίου: Δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης – Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ επί της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 23:00 και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προκάλεσε υλικές ζημιές στην επιχείρηση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν σε ασφαλές σημείο ένα άτομο που διέμενε στον επάνω όροφο, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο σημείο κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς ένα άτομο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα.



Αρχικά επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ωστόσο καθώς η πυρκαγιά είχε επεκταθεί και οι φλόγες προκαλούσαν σοβαρές ζημιές στο κατάστημα, κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των δυνάμεων.

Στη συνέχεια στο σημείο επιχειρούσαν συνολικά 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, οι οποίοι ανέλαβαν την κατάσβεση και τον περιορισμό της φωτιάς.



Δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμένοι

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα μέσα στο κατάστημα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο του χώρου.
