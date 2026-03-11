Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας μετά τη συγκέντρωση και την πορεία του ΚΚΕ για την Κούβα
ΕΛΛΑΔΑ
Συγκέντρωση Πορεία Κούβα Σύνταγμα ΚΚΕ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας μετά τη συγκέντρωση και την πορεία του ΚΚΕ για την Κούβα

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας μετά τη συγκέντρωση και την πορεία του ΚΚΕ για την Κούβα
UPD: 92 ΣΧΟΛΙΑ
Η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 21:30 το βράδυ της Τετάρτης μετά τη συγκέντρωση που είχε διοργανώσει το ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος, σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Κούβα.

Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στις 18:30 στο Σύνταγμα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κόμματος «ενάντια στις κυρώσεις και τον οικονομικό αποκλεισμό που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο νησί».

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα, ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.



UPD: 92 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης