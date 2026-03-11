Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας μετά τη συγκέντρωση και την πορεία του ΚΚΕ για την Κούβα

Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 21:30 το βράδυ της Τετάρτης μετά τη συγκέντρωση που είχε διοργανώσει το ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος, σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Κούβα.
Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στις 18:30 στο Σύνταγμα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κόμματος «ενάντια στις κυρώσεις και τον οικονομικό αποκλεισμό που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο νησί».
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα, ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.
