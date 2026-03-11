Σύλληψη στη Βόρεια Ελλάδα καταζητούμενου της INTERPOL για απάτες με τράπεζες
Σύλληψη στη Βόρεια Ελλάδα καταζητούμενου της INTERPOL για απάτες με τράπεζες
Προσήχθησαν συνολικά 9 άτομα ενώ έγιναν έρευνες σε 5 σπίτια
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε πέντε οικίες, ενώ προσήχθησαν συνολικά εννέα άτομα για έλεγχο. Μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκονται τρεις υπήκοοι Πακιστάν, μία Ελληνίδα, ένας υπήκοος Ιράκ και τρεις υπήκοοι Τουρκίας, ενώ στην συνέχεια συνελήφθη ένας υπήκοος Τουρκίας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της INTERPOL Τουρκίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συλληφθείς έχει καταδικαστεί από τις τουρκικές αρχές σε ποινή κάθειρξης 10 ετών, 6 μηνών και 15 ημερών για απάτη κατ’ εξακολούθηση, η οποία τελέστηκε με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
