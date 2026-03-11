Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική: Συνελήφθη ένας Τούρκος, προσήχθησαν οχτώ άτομα
Αστυνομία Θεσσαλονίκη Χαλκιδική Αστυνομική επιχείρηση

Σε βάρος του Τούρκου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία που είχε εκδοθεί από τις τουρκικές αρχές για υπόθεση κακουργηματικής απάτης

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε έρευνες σε σπίτια, ενώ συνολικά οκτώ άτομα έχουν προσαχθεί. Μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκονται τρεις υπήκοοι Πακιστάν, μία Ελληνίδα, ένας υπήκοος Ιράκ και τρεις υπήκοοι Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ένας Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία που είχε εκδοθεί από τις τουρκικές αρχές για υπόθεση κακουργηματικής απάτης.

Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
