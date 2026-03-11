Από τις στάχτες στην ελπίδα: Αποκαταστάθηκε το σπίτι πυρόπληκτου ζευγαριού στη Μάνδρα, δείτε φωτογραφίες

Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και περιλάμβαναν την αποκατάσταση των ζημιών στο εσωτερικό του σπιτιού αλλά και στις βασικές υποδομές του, οι οποίες είχαν υποστεί σημαντικές φθορές από την πυρκαγιά