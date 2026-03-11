Από τις στάχτες στην ελπίδα: Αποκαταστάθηκε το σπίτι πυρόπληκτου ζευγαριού στη Μάνδρα, δείτε φωτογραφίες

Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Μια πράξη έμπρακτης στήριξης και κοινωνικής ευθύνης ολοκληρώθηκε στη Μάνδρα, όπου αποκαταστάθηκαν πλήρως οι ζημιές που είχε προκαλέσει πρόσφατη πυρκαγιά σε κατοικία της περιοχής.
Το ζευγάρι που είδε το σπίτι του να καταστρέφεται από τη φωτιά μπορεί πλέον να επιστρέψει σύντομα και με ασφάλεια στην καθημερινότητά του, καθώς η κατοικία παραδόθηκε ξανά σε πλήρως λειτουργική κατάσταση.
Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και περιλάμβαναν την αποκατάσταση των ζημιών στο εσωτερικό του σπιτιού αλλά και στις βασικές υποδομές του, οι οποίες είχαν υποστεί σημαντικές φθορές από την πυρκαγιά.
Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το σπίτι είναι πλέον ασφαλές και έτοιμο να φιλοξενήσει ξανά την οικογένεια. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, η αποκατάσταση της κατοικίας πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και προσωπική χορηγία του Δημάρχου Αρμοδίου Γ. Δρίκου. Όπως επισημαίνεται, το σύνολο των εργασιών καλύφθηκε χωρίς να υπάρξει επιβάρυνση για τον δημοτικό προϋπολογισμό.
«Η αποκατάσταση της κατοικίας πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και προσωπική χορηγία του Δημάρχου Μάνδρας–Ειδυλλίας Αρμοδίου Γ. Δρίκου. Οι εργασίες κάλυψαν πλήρως τις φθορές στο εσωτερικό και τις βασικές υποδομές της κατοικίας, επαναφέροντας το σπίτι σε πλήρως λειτουργική και ασφαλή κατάσταση, χωρίς καμία επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
