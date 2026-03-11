Από τις στάχτες στην ελπίδα: Αποκαταστάθηκε το σπίτι πυρόπληκτου ζευγαριού στη Μάνδρα, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Μάνδρα Σπίτι

Από τις στάχτες στην ελπίδα: Αποκαταστάθηκε το σπίτι πυρόπληκτου ζευγαριού στη Μάνδρα, δείτε φωτογραφίες

Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και περιλάμβαναν την αποκατάσταση των ζημιών στο εσωτερικό του σπιτιού αλλά και στις βασικές υποδομές του, οι οποίες είχαν υποστεί σημαντικές φθορές από την πυρκαγιά

Από τις στάχτες στην ελπίδα: Αποκαταστάθηκε το σπίτι πυρόπληκτου ζευγαριού στη Μάνδρα, δείτε φωτογραφίες
Φρίξος Δρακοντίδης
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μια πράξη έμπρακτης στήριξης και κοινωνικής ευθύνης ολοκληρώθηκε στη Μάνδρα, όπου αποκαταστάθηκαν πλήρως οι ζημιές που είχε προκαλέσει πρόσφατη πυρκαγιά σε κατοικία της περιοχής.

Το ζευγάρι που είδε το σπίτι του να καταστρέφεται από τη φωτιά μπορεί πλέον να επιστρέψει σύντομα και με ασφάλεια στην καθημερινότητά του, καθώς η κατοικία παραδόθηκε ξανά σε πλήρως λειτουργική κατάσταση.

Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και περιλάμβαναν την αποκατάσταση των ζημιών στο εσωτερικό του σπιτιού αλλά και στις βασικές υποδομές του, οι οποίες είχαν υποστεί σημαντικές φθορές από την πυρκαγιά.

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το σπίτι είναι πλέον ασφαλές και έτοιμο να φιλοξενήσει ξανά την οικογένεια. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, η αποκατάσταση της κατοικίας πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και προσωπική χορηγία του Δημάρχου Αρμοδίου Γ. Δρίκου. Όπως επισημαίνεται, το σύνολο των εργασιών καλύφθηκε χωρίς να υπάρξει επιβάρυνση για τον δημοτικό προϋπολογισμό.

«Η αποκατάσταση της κατοικίας πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και προσωπική χορηγία του Δημάρχου Μάνδρας–Ειδυλλίας Αρμοδίου Γ. Δρίκου. Οι εργασίες κάλυψαν πλήρως τις φθορές στο εσωτερικό και τις βασικές υποδομές της κατοικίας, επαναφέροντας το σπίτι σε πλήρως λειτουργική και ασφαλή κατάσταση, χωρίς καμία επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Δείτε φωτογραφίες:

Από τις στάχτες στην ελπίδα: Αποκαταστάθηκε το σπίτι πυρόπληκτου ζευγαριού στη Μάνδρα, δείτε φωτογραφίες
Από τις στάχτες στην ελπίδα: Αποκαταστάθηκε το σπίτι πυρόπληκτου ζευγαριού στη Μάνδρα, δείτε φωτογραφίες
Από τις στάχτες στην ελπίδα: Αποκαταστάθηκε το σπίτι πυρόπληκτου ζευγαριού στη Μάνδρα, δείτε φωτογραφίες
Από τις στάχτες στην ελπίδα: Αποκαταστάθηκε το σπίτι πυρόπληκτου ζευγαριού στη Μάνδρα, δείτε φωτογραφίες
Φρίξος Δρακοντίδης
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης