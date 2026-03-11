Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Aπεργία των εργαζομένων στις ΔΟΥ και τις κτηματικές υπηρεσίες στις 19 Μαρτίου με στήριξη της ΑΔΕΔΥ
Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας
Στο πλευρό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. (ΠΟΕ-ΔΟΥ), δηλώνει ότι βρίσκεται η ΑΔΕΔΥ και στηρίζει την κλαδική απεργία για τους εργαζόμενους στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026, με βασική διεκδίκηση τις αυξήσεις στους μισθούς, ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέρει μεταξύ άλλων (διαβάστε το πλήρες κείμενο) πως: «Οι εφοριακοί υπάλληλοι έχουν κάθε λόγο να απεργούν επειδή και εκείνοι βιώνουν την ίδια δραματική κατάσταση που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τον μισθό να μη φτάνει για να βγει ο μήνας.
Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την ίδρυση της ΑΑΔΕ το 2016, οι εργαζόμενοι στις Δ.Ο.Υ. έχουν δεχτεί μεγάλη επίθεση στα δικαιώματά τους: Επικρατούν συνθήκες μισθολογικής καθήλωσης καθώς και κατακερματισμού των αποδοχών, ενώ οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Στις φορολογικές υπηρεσίες υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας, άπιαστη στοχοθεσία και συνεχής επίκληση στο λεγόμενο “διευθυντικό δικαίωμα”, ενώ η δημιουργία κεντρικοποιημένων υπηρεσιών τύπου ΚΕΦΟΔΕ, ΚΕΦΟΚ, ΕΛΚΕ κλπ σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα τόσο στους υπαλλήλους (π.χ. διάνυση τεράστιων αποστάσεων από και προς τον τόπο εργασίας), όσο και στους πολίτες».
