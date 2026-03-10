Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Ταλαιπωρία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Αττική Οδός

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Ταλαιπωρία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Ταλαιπωρία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό για τους οδηγούς στους δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς η κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας είναι ιδιαίτερα αυξημένη από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 10 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να απαιτείται αρκετή υπομονή από όσους κινούνται με τα οχήματά τους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπου η συμφόρηση είναι έντονη. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Περιστέρι.

Παράλληλα, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα προς Κόρινθο προχωρούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες εξαιτίας της έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου σε αρκετά σημεία παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Ταλαιπωρία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού, ενώ σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στον Πειραιά.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους



Κλείσιμο

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που φτάνουν τα 25 έως 30 λεπτά, στο τμήμα από τη Φυλής έως τη λεωφόρο Κηφισίας και 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Επίσης παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: Συγκεκριμένα 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.





2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης