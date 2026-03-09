Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο της λεωφόρου Φυλής
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο της λεωφόρου Φυλής
Οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο σε συγκεκριμένο σημείο στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της λεωφόρου Φυλής (κόμβος 6)
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στην γέφυρα της λεωφόρου Φυλής, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου 6.
Οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο σε συγκεκριμένο σημείο στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της λεωφόρου Φυλής (κόμβος 6), μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και μόνο τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: 22:00, βράδυ Δευτέρας, 09/03/2026 έως 05:00 πρωί Τρίτης 10/03/2026 και 22:00, βράδυ Τρίτης, 10/03/2026 έως 05:00 πρωί Τετάρτης 11/03/2026.
Κατά τη διάρκεια των παραπάνω ρυθμίσεων οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, ακολουθώντας τη σχετική σήμανση, θα εξέρχονται στην έξοδο του κόμβου της Λεωφόρου Φυλής (έξοδος 6) και θα επανεισέρχονται στην είσοδο του ίδιου Κόμβου, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, χωρίς την καταβολή διοδίων.
Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.
Οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο σε συγκεκριμένο σημείο στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της λεωφόρου Φυλής (κόμβος 6), μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και μόνο τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: 22:00, βράδυ Δευτέρας, 09/03/2026 έως 05:00 πρωί Τρίτης 10/03/2026 και 22:00, βράδυ Τρίτης, 10/03/2026 έως 05:00 πρωί Τετάρτης 11/03/2026.
Κατά τη διάρκεια των παραπάνω ρυθμίσεων οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, ακολουθώντας τη σχετική σήμανση, θα εξέρχονται στην έξοδο του κόμβου της Λεωφόρου Φυλής (έξοδος 6) και θα επανεισέρχονται στην είσοδο του ίδιου Κόμβου, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, χωρίς την καταβολή διοδίων.
Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα