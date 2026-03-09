Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο της λεωφόρου Φυλής
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Οδός Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Λεωφόρος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο της λεωφόρου Φυλής

Οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο σε συγκεκριμένο σημείο στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της λεωφόρου Φυλής (κόμβος 6)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο της λεωφόρου Φυλής
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στην γέφυρα της λεωφόρου Φυλής, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου 6.

Οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο σε συγκεκριμένο σημείο στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της λεωφόρου Φυλής (κόμβος 6), μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και μόνο τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: 22:00, βράδυ Δευτέρας, 09/03/2026 έως 05:00 πρωί Τρίτης 10/03/2026 και 22:00, βράδυ Τρίτης, 10/03/2026 έως 05:00 πρωί Τετάρτης 11/03/2026.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω ρυθμίσεων οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, ακολουθώντας τη σχετική σήμανση, θα εξέρχονται στην έξοδο του κόμβου της Λεωφόρου Φυλής (έξοδος 6) και θα επανεισέρχονται στην είσοδο του ίδιου Κόμβου, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, χωρίς την καταβολή διοδίων.

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης