Διάσωση 47 μεταναστών σε Λέσβο και νότια Κρήτη, συνελήφθησαν δύο διακινητές
Επιχείρηση εντοπισμού μετά από αποβίβαση στη Λέσβο και διάσωση λέμβου ανοιχτά των Καλών Λιμένων από το Λιμενικό Σώμα
Συνολικά 47 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά διακίνησης σε περιοχές του Αιγαίου και νότια της Κρήτης, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα που φέρονται ως διακινητές. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή και άλλων αρχών.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 7ης Μαρτίου στη Λέσβο, όταν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνη ότι ταχύπλοο σκάφος προερχόμενο από τις τουρκικές ακτές αποβίβασε μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή «Τσόνια». Κινήθηκαν προς ορεινή περιοχή προκειμένου να διαφύγουν, ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν 12 αλλοδαποί από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη δομή φιλοξενίας στο ΚΥΤ Καρά Τεπέ – Μαυροβούνι.
Κατά τη διάρκεια χερσαίων ερευνών που ακολούθησαν, στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 37χρονο Τούρκο, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο χειριστής του ταχύπλοου και διακινητής τους. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και 1.980 τουρκικές λίρες. Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (8/3) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτη. Οι Λιμενικές Αρχές στους Καλούς Λιμένες και την Αγία Γαλήνη ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, περίπου 33 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.
Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε 35 άτομα, 33 άνδρες και δύο ανήλικους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με τη συνδρομή της λάντζας «Ελένη» και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηράκλειο, συνοδεία στελεχών Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, οι μετανάστες είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από την Τομπρούκ της Λιβύη στις 6 Μαρτίου, καταβάλλοντας περίπου 8.000 λιβυκά δηνάρια ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς μεταναστών και έκθεση σε κίνδυνο.
