Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Χριστοδουλίδης για τα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα: Ό,τι κι αν φέρουν, είναι κατοχική δύναμη
Χριστοδουλίδης για τα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα: Ό,τι κι αν φέρουν, είναι κατοχική δύναμη
Η αποστολή έξι F-16 από την Αγκυρα αποτελεί κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού καθώς θέλει να δείξει ότι διατηρεί τον πρώτο και τελευταίο λόγο στα κατεχόμενα
Η Τουρκία επιβεβαίωσε σήμερα ότι έχουν αναπτυχθεί στα κατεχόμενα της Κύπρου έξι μαχητικά F-16 μαζί με συστήματα αεράμυνας, επικαλούμενη τις εξελίξεις στην περιοχή και την ανάγκη, όπως λέει, ενίσχυσης της ασφάλειας του ψευδοκράτους. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα το επόμενο διάστημα, ανάλογα με την πορεία της κρίσης.
«Ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, (…) η Τουρκία δεν παύει να είναι κατοχική δύναμη», σχολίασε αναφορικά με την άφιξη τουρκικών F16 στα κατεχόμενα ο Κύπριος Πρόεδρος σε δηλώσεις του στη Λάρνακα.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνομιλιών Ισραήλ -Λιβάνου στην Κύπρο. Είπε ότι το πρωί συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.
Η κίνηση δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία, όσο κι αν στην περιοχή οι κεραυνοί έχουν γίνει καθημερινότητα. Από χθες είχαν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες από τουρκοκυπριακές και άλλες πηγές ότι η αρχική πρόβλεψη για τέσσερα αεροσκάφη αυξήθηκε σε έξι, με προορισμό το αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου (Ερτζιάν). Τις πληροφορίες αυτές είχε μεταφέρει και ο υπηρεσιακός διευθυντής της λεγόμενης πολιτικής αεροπορίας στα κατεχόμενα, πριν ακολουθήσει σήμερα η επίσημη τουρκική επιβεβαίωση.
Η ανάπτυξη των F-16 και των αντιαεροπορικών συστημάτων έχει προφανώς στρατιωτική διάσταση, αλλά δεν σταματά εκεί. Πρόκειται και για κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού από την Άγκυρα, η οποία θέλει να δείξει ότι διατηρεί τον πρώτο και τελευταίο λόγο στα κατεχόμενα και ότι μπορεί να ανεβάζει το στρατιωτικό της αποτύπωμα στην Κύπρο όποτε το κρίνει αναγκαίο. Το επιχείρημα που προβάλλει είναι η περιφερειακή αστάθεια και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, (…) η Τουρκία δεν παύει να είναι κατοχική δύναμη», σχολίασε αναφορικά με την άφιξη τουρκικών F16 στα κατεχόμενα ο Κύπριος Πρόεδρος σε δηλώσεις του στη Λάρνακα.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνομιλιών Ισραήλ -Λιβάνου στην Κύπρο. Είπε ότι το πρωί συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.
Η κίνηση δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία, όσο κι αν στην περιοχή οι κεραυνοί έχουν γίνει καθημερινότητα. Από χθες είχαν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες από τουρκοκυπριακές και άλλες πηγές ότι η αρχική πρόβλεψη για τέσσερα αεροσκάφη αυξήθηκε σε έξι, με προορισμό το αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου (Ερτζιάν). Τις πληροφορίες αυτές είχε μεταφέρει και ο υπηρεσιακός διευθυντής της λεγόμενης πολιτικής αεροπορίας στα κατεχόμενα, πριν ακολουθήσει σήμερα η επίσημη τουρκική επιβεβαίωση.
Η ανάπτυξη των F-16 και των αντιαεροπορικών συστημάτων έχει προφανώς στρατιωτική διάσταση, αλλά δεν σταματά εκεί. Πρόκειται και για κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού από την Άγκυρα, η οποία θέλει να δείξει ότι διατηρεί τον πρώτο και τελευταίο λόγο στα κατεχόμενα και ότι μπορεί να ανεβάζει το στρατιωτικό της αποτύπωμα στην Κύπρο όποτε το κρίνει αναγκαίο. Το επιχείρημα που προβάλλει είναι η περιφερειακή αστάθεια και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα