Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι στο Ηράκλειο, δείτε βίντεο
Άγιο είχαν οι επιβαίνοντες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης κινητοποιώντας τις αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα όταν ένα αυτοκίνητο φαίνεται να ξέφυγε της πορείας του την ώρα που κινούνταν στην οδό Ούλαφ Πάλμε και έπεσε σε χαντάκι.
Στο σημείο κλήθηκε αρχικά η πυροσβεστική καθώς υπήρχε πληροφορία για δύο εγκλωβισμένους, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε να παρέμβει.
Την ίδια ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο άνθρωποι φέρουν ελαφρά τραύματα και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.
Τέλος, αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του ατυχήματος.
