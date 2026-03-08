Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι στο Ηράκλειο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Τροχαίο

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι στο Ηράκλειο, δείτε βίντεο

Άγιο είχαν οι επιβαίνοντες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι στο Ηράκλειο, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης κινητοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα όταν ένα αυτοκίνητο φαίνεται να ξέφυγε της πορείας του την ώρα που κινούνταν στην οδό Ούλαφ Πάλμε και έπεσε σε χαντάκι.

Στο σημείο κλήθηκε αρχικά η πυροσβεστική καθώς υπήρχε πληροφορία για δύο εγκλωβισμένους, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

Δείτε βίντεο

Τροχαίο Ούλωφ Πάλμε


Την ίδια ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο άνθρωποι φέρουν ελαφρά τραύματα και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Τέλος, αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του ατυχήματος.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης