Πολυμελής οικογένεια από αγριογούρουνα έκανε τη βόλτα της στους Θρακομακεδόνες, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Θρακομακεδόνες Αγριογούρουνα Βίντεο

Πολυμελής οικογένεια από αγριογούρουνα έκανε τη βόλτα της στους Θρακομακεδόνες, δείτε βίντεο

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται δύο μεγάλα αγριογούρουνα συνοδευόμενα από πολλά μικρότερα να περπατούν, χωρίς να τα ενοχλεί η παρουσία... κάμερας

Πολυμελής οικογένεια από αγριογούρουνα έκανε τη βόλτα της στους Θρακομακεδόνες, δείτε βίντεο
35 ΣΧΟΛΙΑ
Μια οικογένεια... ασυνήθιστων περιπατητών εμφανίστηκαν στους Θρακομακεδόνες, καθώς δύο μεγάλα αγριογούρουνα και τα μικρά τους εμφανίστηκαν να περιδιαβαίνουν τους δρόμους της περιοχής.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται τα δύο μεγάλα αγριογούρουνα να περπατάνε, έχοντας ανάμεσά τους πάνω από δέκα μικρά.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ζώα δεν φαίνεται να ενοχλούνται από την παρουσία σταθμευμένων αυτοκινήτων, περπατάνε πάνω στο πεζοδρόμιο και χαρακτηριστικά έχουν τη μύτη στην άσφαλτο, μάλλον προσπαθώντας να εντοπίσουν τροφή.

Μάλιστα, στην ανάρτηση ο χρήστης έχει βάλει σχόλιο «να σε μυρίσουν θέλουν».

Δείτε το βίντεο
@cathrinetheaquarious

♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

Κάποια στιγμή, αντιλαμβάνονται την παρουσία... κάμερας, όμως δεν πτοούνται. Κοντοστέκονται για ελάχιστα δευτερόλεπτα και μετά συνεχίζουν αμέριμνα τη βόλτα τους.
35 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης