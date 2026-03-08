Πολυμελής οικογένεια από αγριογούρουνα έκανε τη βόλτα της στους Θρακομακεδόνες, δείτε βίντεο

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται δύο μεγάλα αγριογούρουνα συνοδευόμενα από πολλά μικρότερα να περπατούν, χωρίς να τα ενοχλεί η παρουσία... κάμερας