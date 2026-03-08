Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Πολυμελής οικογένεια από αγριογούρουνα έκανε τη βόλτα της στους Θρακομακεδόνες, δείτε βίντεο
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται δύο μεγάλα αγριογούρουνα συνοδευόμενα από πολλά μικρότερα να περπατούν, χωρίς να τα ενοχλεί η παρουσία... κάμερας
Μια οικογένεια... ασυνήθιστων περιπατητών εμφανίστηκαν στους Θρακομακεδόνες, καθώς δύο μεγάλα αγριογούρουνα και τα μικρά τους εμφανίστηκαν να περιδιαβαίνουν τους δρόμους της περιοχής.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται τα δύο μεγάλα αγριογούρουνα να περπατάνε, έχοντας ανάμεσά τους πάνω από δέκα μικρά.
Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ζώα δεν φαίνεται να ενοχλούνται από την παρουσία σταθμευμένων αυτοκινήτων, περπατάνε πάνω στο πεζοδρόμιο και χαρακτηριστικά έχουν τη μύτη στην άσφαλτο, μάλλον προσπαθώντας να εντοπίσουν τροφή.
Μάλιστα, στην ανάρτηση ο χρήστης έχει βάλει σχόλιο «να σε μυρίσουν θέλουν».
Δείτε το βίντεο
Κάποια στιγμή, αντιλαμβάνονται την παρουσία... κάμερας, όμως δεν πτοούνται. Κοντοστέκονται για ελάχιστα δευτερόλεπτα και μετά συνεχίζουν αμέριμνα τη βόλτα τους.
