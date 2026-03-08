Η SKY express προχωρά σε ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου
Η SKY express προχωρά σε ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου
Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι η ακύρωση οφείλεται στην αναστολή λειτουργία του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, ενώ γνωστοποιεί τις εναλλακτικές επιλογές για όσους έχουν κράτηση
Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), ακυρώνονται έως και τo Σάββατο 14 Μαρτίου.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, για τη διευκόλυνσή τους, μπορούν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:
1. Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
2. Ακύρωση της κράτησής και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
3. Ακύρωση της κράτησής και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr.
Επιπλέον, αναφέρει η εταιρεία, για τους επιβάτες που έχουν κράτηση από/προς Τελ Αβίβ για πτήσεις έως και 20/03/2026, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προβούν, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr, σε:
- Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/3/2026
- Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών
