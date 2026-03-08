Η SKY express προχωρά σε ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι η ακύρωση οφείλεται στην αναστολή λειτουργία του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, ενώ γνωστοποιεί τις εναλλακτικές επιλογές για όσους έχουν κράτηση