«Είμαι μητέρα και αγρότισσα ταυτόχρονα»: Η 28χρονη Στέλλα από τα Χανιά αποδεικνύει ότι η γεωργία δεν έχει φύλο
Η νεαρή κοπέλα επέλεξε να αφιερωθεί στη γεωργία, συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχείρηση - Μιλά για τις δυσκολίες και τα στερεότυπα που συναντά στον χώρο ακόμη και σήμερα
Για πολλούς, η εικόνα μιας γυναίκας να εργάζεται στα χωράφια της ελληνικής υπαίθρου ίσως εξακολουθεί να φαντάζει ασυνήθιστη
Πρόκειται, ωστόσο, για μια αντίληψη που έχει τις ρίζες της σε παλιά στερεότυπα, όταν η γεωργία θεωρούνταν σχεδόν αποκλειστικά «ανδρική υπόθεση». Σήμερα όμως, όλο και περισσότερες γυναίκες αποδεικνύουν στην πράξη ότι μπορούν να διαπρέψουν στον αγροτικό τομέα.
Μία από αυτές είναι η Στέλλα, μια 28χρονη αγρότισσα από τα Χανιά, που από πολύ μικρή ηλικία γνώρισε τη ζωή στη γη. Μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στα χωράφια, καθώς οι γονείς της διατηρούν οικογενειακή αγροτική επιχείρηση στην περιοχή.
Όπως γράφει η τοπική ιστοσελίδα flashnews από τη στιγμή που ολοκλήρωσε το σχολείο, αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της γεωργίας, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση.
Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν στιγμές υποτίμησης στον χώρο εργασίας της, απάντησε πως… ναι.
Όπως λέει: «Συχνά ακούω το ''άσ’ το, δεν μπορείς να το κάνεις εσύ αυτό''. Ακόμη και ο πατέρας μου καμιά φορά μου λέει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά εγώ το κάνω. Όταν θέλει κάποιος, μπορεί!»
Αξίζει να σημειωθεί πως πλέον η Στέλλα μεγαλώνει με τη σειρά της μια… μικρή αγρότισσα.
«Επειδή έχω γίνει πρόσφατα μαμά, επέστρεψα πριν από μερικές ημέρες στη δουλειά. Εννοείται η μικρή έρχεται μαζί στο παρασκευαστήριο. Και νομίζω της αρέσει κιόλας αφού κάθεται εκεί και παρατηρεί τα πάντα, χωρίς γκρίνια μάλιστα.
Μπορώ να έχω το ρόλο της μητέρας και της αγρότισσας ταυτόχρονα, τίποτα δεν με εμποδίζει από το να είναι εκεί το μωρό. Αισθάνομαι άλλος άνθρωπος στη δουλειά μου, πραγματική ηρεμία! Δεν μπορώ να στο εξηγήσω διαφορετικά, μου αρέσει να δουλεύω. Το να δουλεύει γενικά κάποιος είναι υγεία, πόσο μάλλον όταν ένα επάγγελμα σχετίζεται με τη γη», καταλήγει.
Τι λέει η ίδια για την απόφασή της«Μου αρέσει πολύ να πηγαίνω στο χωράφι. Είναι ένας χώρος που με ηρεμεί. Η φύση. Ξέρω ότι σε κάποιους θα ακουστεί περίεργο, αλλά μια γυναίκα αγρότισσα μπορεί να κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με έναν άντρα. Και καλύτερη, μη σου πω!», σημειώνει η 28χρονη Στέλλα.
