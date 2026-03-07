Φώκια εμφανίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, δείτε βίντεο
Φώκια Μυτιλήνη

Φώκια εμφανίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, δείτε βίντεο

Το θαλάσσιο θηλαστικό κολυμπούσε κοντά στην προκυμαία - Πολίτες σταμάτησαν για να καταγράψουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα

Φώκια εμφανίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, δείτε βίντεο
Μια ευχάριστη και απρόσμενη εικόνα αντίκρισαν το μεσημέρι του Σαββάτου (7/3) όσοι βρίσκονταν στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν μια φώκια εμφανίστηκε στα νερά της προκυμαίας.

Το θαλάσσιο θηλαστικό κολυμπούσε αμέριμνα κοντά στο λιμάνι, τραβώντας αμέσως την προσοχή περαστικών και επισκεπτών της περιοχής.

Πολλοί σταμάτησαν για να την παρακολουθήσουν με ενθουσιασμό, ενώ αρκετοί έσπευσαν να απαθανατίσουν τη μοναδική στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Δείτε το σχετικό βίντεο από τη Μυτιλήνη:



Πηγή βίντεο:  Aeolos TV
