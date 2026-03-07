Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Φώκια εμφανίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, δείτε βίντεο
Το θαλάσσιο θηλαστικό κολυμπούσε κοντά στην προκυμαία - Πολίτες σταμάτησαν για να καταγράψουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα
Μια ευχάριστη και απρόσμενη εικόνα αντίκρισαν το μεσημέρι του Σαββάτου (7/3) όσοι βρίσκονταν στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν μια φώκια εμφανίστηκε στα νερά της προκυμαίας.
Το θαλάσσιο θηλαστικό κολυμπούσε αμέριμνα κοντά στο λιμάνι, τραβώντας αμέσως την προσοχή περαστικών και επισκεπτών της περιοχής.
Πολλοί σταμάτησαν για να την παρακολουθήσουν με ενθουσιασμό, ενώ αρκετοί έσπευσαν να απαθανατίσουν τη μοναδική στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Πηγή βίντεο: Aeolos TV
Δείτε το σχετικό βίντεο από τη Μυτιλήνη:
