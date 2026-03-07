Φωτιά σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών στο ύψος της Ασσήρου
Η κυκλοφορία στην περιοχή ενδέχεται να παρουσιάζει καθυστερήσεις

2 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε φορτηγό όχημα στο 11ο χλμ. της καθέτου Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, στη Δ.Ε. Ασσήρου, στη Θεσσαλονίκη.

Στην περιοχή  επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Thestival.gr Κατάσβεση στο φορτηγό στην Άσσηρο


Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φορτηγό μετέφερε ψυκτικό αέριο και βρίσκεται σταματημένο στην άκρη του δρόμου. 

Το όχημα βρίσκεται δίπλα σε πρανές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.


Πηγή: Thestival.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

