Φωτιά σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών στο ύψος της Ασσήρου
Η κυκλοφορία στην περιοχή ενδέχεται να παρουσιάζει καθυστερήσεις
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε φορτηγό όχημα στο 11ο χλμ. της καθέτου Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, στη Δ.Ε. Ασσήρου, στη Θεσσαλονίκη.
Στην περιοχή επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φορτηγό μετέφερε ψυκτικό αέριο και βρίσκεται σταματημένο στην άκρη του δρόμου.
Το όχημα βρίσκεται δίπλα σε πρανές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.
Πηγή: Thestival.gr
#Πυρκαγιά σε φορτηγό όχημα, στο 11ο χλμ. καθέτου Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, στη Δ.Ε. Ασσήρου, #Θεσσαλονίκη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 7, 2026
Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.
