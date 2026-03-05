Εννέα κουτάβια βρέθηκαν σε τσουβάλια μέσα σε λίμνη στην Αμαλιάδα
Εννέα κουτάβια βρέθηκαν σε τσουβάλια μέσα σε λίμνη στην Αμαλιάδα

Από τα εννέα κουτάβια, μόνο δύο βρέθηκαν ζωντανά, ενώ τα υπόλοιπα δεν κατάφεραν να επιβιώσουν

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Αμαλιάδα, μετά την αποκάλυψη περιστατικού κακοποίησης ζώων στη γέφυρα στα Λαβδέικα, όπου εννέα κουτάβια εντοπίστηκαν κλεισμένα σε τσουβάλια και πεταμένα σε λίμνη με νερό.

Από τα εννέα κουτάβια, μόνο δύο βρέθηκαν ζωντανά, ενώ τα υπόλοιπα δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για συνειδητή πράξη κακοποίησης, κατά την οποία άγνωστος ή άγνωστοι φέρονται να τοποθέτησαν τα ζώα σε τσουβάλια και να τα πέταξαν στο νερό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το γεγονός ήρθε στο φως ύστερα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία προκάλεσε κύμα αγανάκτησης και επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της διαχείρισης των ανεπιθύμητων γεννήσεων ζώων συντροφιάς.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr το περιστατικό δεν θεωρείται μεμονωμένο από όσους δραστηριοποιούνται στην προστασία των ζώων στην Ηλεία. Όπως επισημαίνουν, οι ανεπιθύμητες γέννες και οι εγκαταλείψεις ζώων σε χωράφια, κάδους ή ρέματα παραμένουν συχνό φαινόμενο, ενώ η στείρωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από ορισμένους ιδιοκτήτες ως περιττή διαδικασία.

Ωστόσο, η απουσία στείρωσης οδηγεί συχνά σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό ζώων, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις καταλήγει σε εγκαταλείψεις ή περιστατικά κακοποίησης.

Η ελληνική νομοθεσία είναι σαφής ως προς την προστασία των ζώων. Η κακοποίηση και η θανάτωση ζώων αποτελεί κακούργημα, με τις προβλεπόμενες ποινές να περιλαμβάνουν βαριά χρηματικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.

Παρά ταύτα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν θα εντοπιστεί ο δράστης του συγκεκριμένου περιστατικού και αν θα υπάρξει εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Τα δύο κουτάβια που διασώθηκαν από τη λίμνη παραμένουν ζωντανά και χρειάζονται πλέον φιλοξενία ή υιοθεσία. Όσοι ασχολούνται με τη διάσωσή τους απευθύνουν έκκληση σε πολίτες που μπορούν να τα βοηθήσουν, ώστε τα ζώα που επέζησαν από τη φρίκη να βρουν ένα ασφαλές περιβάλλον.
