Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Χίου
Tο επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 11 χλμ νότια νοτιοανατολικά του Πυργίου της Χίου - Ο σεισμός έγινε αισθητός και στα παραλία της Τουρκίας
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:11 τα ξημερώματα της Πέμπτης στα ανοιχτά της Χίου.
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 11 χλμ νότια νοτιοανατολικά του Πυργίου της Χίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χλμ. Υπήρξαν αναφορές ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στα παράλια της Τουρκίας.
