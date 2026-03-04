Δωρεάν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για τους Έλληνες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή

Στόχος των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας των πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές με τις οικογένειές τους και τις αρμόδιες αρχές, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης