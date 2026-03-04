Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στο κτίριο του Πανεπιστημίου, έπεσε από μεγάλο ύψος
Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στο κτίριο του Πανεπιστημίου, έπεσε από μεγάλο ύψος

Ο νεαρός φέρεται να έπεσε από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τραγωδία σήμερα το πρωί στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης στα Ιωάννινα καθώς ένας 20χρονος φοιτητής βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στο κτήριο που στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ο θάνατος του νεαρού αποδίδεται σε αυτοχειρία, τα ακριβή ωστόσο αίτια του συμβάντος διερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων .

Πηγή: epirus-tv-news.gr
