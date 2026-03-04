Η ανιψιά του Αγίου Παϊσίου περιγράφει τα παιδικά χρόνια δίπλα του: «Είναι βαρύ το όνομα που φέρουμε, θαύμα η σειρά για τη ζωή του»
Η ανιψιά του Αγίου Παϊσίου περιγράφει τα παιδικά χρόνια δίπλα του: «Είναι βαρύ το όνομα που φέρουμε, θαύμα η σειρά για τη ζωή του»
Η Μαρία Εζνεπίδου θυμάται στιγμές από την παιδική της ηλικία δίπλα στον Άγιο Παΐσιο και τις συμβουλές που τους έδινε - Αναφέρεται στο πώς ο Άγιος συγκέντρωνε τα παιδιά της γειτονιάς για να τους μιλήσει για την πίστη και τις αξίες της ζωής
Η εκπαιδευτικός Μαρία Εζνεπίδου, ανιψιά του Αγίου Παϊσίου διηγήθηκε προσωπικές μνήμες από τα παιδικά της χρόνια και την ανθρώπινη πλευρά του Αγίου.
Μιλώντας στο vidcast του trikalavoice.gr η κυρία Εζνεπίδου περιέγραψε στιγμές από την οικογενειακή τους καθημερινότητα, θυμήθηκε τις συμβουλές που τους έδινε και τα μαθήματα ζωής που σημάδεψαν βαθιά την πορεία της.
«Είναι βαρύ να μας λένε ότι είμαστε συγγενείς του Αγίου. Ωστόσο δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Είναι βαρύ το όνομα που φέρουμε και πάντα προσπαθούμε η ζωή μας να είναι όπως θα ήθελε και ο Άγιος», είπε αρχικά.
Και συνέχισε: «Εκείνα τα χρόνια βρισκόταν στην Ιερά Μονή Στομίου. Όποτε ερχόταν στο σπίτι μας, συγκέντρωνε όχι μόνο εμάς, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς και μας μιλούσε. Μας προέβαλλε πολύ τον Άγιο Αρσένιο. Ποτέ δεν μιλούσε για τον εαυτό του. Αργότερα ο Άγιος έφυγε από την Κόνιτσα. Όταν πλέον δεν ερχόταν πια εκεί, κατέβαινε από το Άγιο Όρος στη Σουρωτή δύο φορές τον χρόνο. Εκεί φρόντιζα να πηγαίνω για να τον συναντώ. Ήταν ο ίδιος πολύ ταπεινός. Αποτελούσε παράδειγμα για όλους εμάς».
«Έβλεπε τι συμβαίνει όπου κι αν πηγαίναμε και γι’ αυτό μας έλεγε να κρατάμε τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας και την αγάπη προς τον Θεό. Χαίρομαι που ακούω νέα παιδιά να λένε ότι μετά τη σειρά για τον Άγιο Παΐσιο άλλαξαν ζωή. Πολλοί ιερείς λένε ότι έχουν έρθει πάνω από 200 παιδιά, που δεν τα γνώριζαν πριν, και τώρα έρχονται για να εξομολογηθούν. Ακούω γονείς να λένε: “Ο γιος μου έβριζε και μετά τη σειρά σταμάτησε”. Δηλαδή εκκλησιάζονται, κοινωνούν, έχουν πάει σε πνευματικούς και έχουν αλλάξει ζωή μέσα από τη σειρά και όσα γίνονται με τον Άγιο. Ο Άγιος φρόντισε και έκανε αυτό το θαύμα στη νεολαία, στους μεγάλους, σε όλους μας μέσα από τη σειρά. Μπήκε μέσα στα σπίτια μας» , είπε.
Παράλληλα μίλησε για την ανάγκη οι οικογένειες να δίνουν στα παιδιά τους σωστές βάσεις και αξίες, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ταπεινότητας, όπως τη δίδασκε ο Άγιος.
«Ο Άγιος έλεγε ότι εάν το παιδί πάρει από μικρό κάποιες αξίες και αρχές, ακόμη κι αν ξεφύγει όταν μεγαλώσει, πάλι θα επανέλθει», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της.
Δείτε ολόκληρο το vidcast :
