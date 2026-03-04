Η ανιψιά του Αγίου Παϊσίου περιγράφει τα παιδικά χρόνια δίπλα του: «Είναι βαρύ το όνομα που φέρουμε, θαύμα η σειρά για τη ζωή του»

Η Μαρία Εζνεπίδου θυμάται στιγμές από την παιδική της ηλικία δίπλα στον Άγιο Παΐσιο και τις συμβουλές που τους έδινε - Αναφέρεται στο πώς ο Άγιος συγκέντρωνε τα παιδιά της γειτονιάς για να τους μιλήσει για την πίστη και τις αξίες της ζωής