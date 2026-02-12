Χατζή-Γιώργης ο Αθωνίτης και Τύχων Αγιορείτης, οι δύο μοναχοί που έγιναν Άγιοι



Τύχων Αγιορείτης: Ο πνευματικός του Αγίου Παΐσιου

Ο Χατζή Γιώργης έγινε Γέροντας το 1848 στην Κερασιά και ξεχώρισε για τον πράο λόγο του, αυτόν που έκανε τα καλογεροπαίδια να τον υπακούν από ευλάβεια και όχι από φόβο. Δεν πήρε ποτέ του φάρμακα καιτων Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων και η συχνή εξομολόγηση. Ούτε αυτός, αλλά ούτε και οι μοναχοί που είχε κοντά του, δεν χρειάζονταν πολλές υλικές τροφές και το συνηθισμένο τους φαγητό ήταν ξηροί καρποί και μέλι.Φορούσε μόνο ένα χιτώνα και ένααυτός ο «φτωχούλης του Θεού» που άκουγε τους ανθρώπους και τους βοηθούσε να ξεπερνούν τις δυσκολίες με τον λόγο του. Κι όμως αυτό τον άνθρωπο ζήλεψαν κάποιοιμοναχοί και τον συκοφάντησαν συστηματικά, κατηγορώντας τον άδικα και κατορθώνοντας τελικά να πείσουν τηντουνα τον εκδιώξει.Τον Οκτώβριο του 1882 ο Χατζή Γιώργης ο Αθωνίτης έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, πληγωμένος και έχοντας αποχωριστεί τα αγαπημένα του καλογεροπαίδια. Εγκαταστάθηκε σε ένα ερημωμένο μοναστήρι και εξακολούθησεή και να δέχεται πονεμένους χριστιανούς για τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Πέρασε τις έσχατες μέρες της ζωής του στο κρεβάτι, με πόνους σε όλο του το σώμα και ειδικά στα πόδια,και ετάφη στον Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλοκλού.Είναι δύσκολο να πιστέψει ένας συνηθισμένος άνθρωπος ότι ένας μοναχός πέρασε έναν ολόκληρο μήνα τρώγοντας μικρά κομματάκια από ένα κανονικού μεγέθους καρβέλι ψωμί. Το έπραξε ο κατά κόσμονπου έμεινε γνωστός ωςένας ασκητής μοναχός που επισκέφθηκε εκατοντάδες μονές μέχρι να επιλέξει το Άγιο Όρος.Όπως και ο Χατζή Γιώργης αισθάνθηκε από μικρός να έλκεται από την μοναχική κλίση στητηςόπου γεννήθηκε το 1884 με γονείς τον Παύλο και την Ελένη. Μέχρι να ενηλικιωθεί από την ηλικία των 17 μέχρι τα 20 χρόνια του ο κατά κόσμον τότε Τιμόθεοςσε διακόσια μοναστήρια της Ρωσίας. Παρότι κατέφτανε συνήθως κατάκοπος ξεκουραζόταν για λίγες ώρες και απέφευγε να μένει για μια-δυο μέρες επειδήαλλά και για να ασκείται ο ίδιος.Αφού προσκύνησε στους Άγιους Τόπους και τηέφτασε ενήλικος πια στοόπου εκάρη μοναχός στο κελί του Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη με το όνομα Τύχων. Μετά την πρώτη πενταετία επιθύμησε ανώτερη πνευματική ζωή,, έμεινε σε μια σπηλιά και έτρωγε κάθε τρεις ημέρες. Με την καθοδήγηση ενός σοφού γέροντα όλος του ο χρόνοςστην προσευχή, την μελέτη βιβλίων και τις μετάνοιες.Μετά τα Καρούλια πήγε στηνσε έναμαζί με έναν γέροντα μοναχό, τον οποίο γηροκόμησε και μετά από παροτρύνσεις έγινε ιερέας και πνευματικός. Έκτισε ένα εκκλησάκι το οποίο αφιέρωσε στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού και κάποια στιγμή κράτησε δυο νέους μοναχούς ως υποτακτικούς για ένα οχτάμηνο.τους έλεγε «πρέπει να δοξολογούμε τον Θεό και όχι να κοιμόμαστε και να τρώμε σαν τα ζώα», γι’ αυτό και κατά την διάρκεια της εβδομάδας έτρωγαν μια φορά αλάδωτο φαγητό.μετά το λιτό γεύμα περπατούσε ήρεμα στην περιοχή κοντά και γύρω από την καλύβα του εκφωνώντας ευχές και όταν τον ρωτούσε κάποιος τι κάνει απαντούσε με πέντε λέξεις: «». Ο θείος λόγος έβγαινε από το στόμα του ακόμη και όταν κοιμόταν, όταν είχε επισκέπτη, αλάτι και παξιμάδι.Ήξερε ή διαισθανόταν γιατί πήγαινε κάποιος να τον δει γι’ αυτό και μια φορά μόλις είδε έναν νεαρό του είπε ότι δεν ήρθε γι’ αυτόν αλλά για να διαπιστώσει αν η περιοχή έχει αγριογούρουνα!Όταν λειτουργούσε μέσα σε μια σκοτεινή εκκλησία τα μάτια του έλαμπαν και ήταν φωτεινά, πάντα διάβαζε με λυγμούς το ευαγγέλιο και είχε πάντα φυλαγμένο Άγιο Άρτο, ενώ κοινωνούσε καθημερινά όποιον το επιθυμούσε και ανέβαινε μέχρι την καλύβα του. Οτον είδε μια φορά υπερυψωμένο πάνω από τη γη, ενώ ο Άγιος Παΐσιος τον είχε πνευματικό και όπως έχει πει σε μια λειτουργία χάθηκε η φωνή του για πέντε ώρες, επειδή προφανώς είχε περιέλθει σε μια άλλη κατάσταση.Έκανε γύρω στις τρεις χιλιάδες μετάνοιες, ενώ από την πολύωρη ορθοστασία τα πόδια του ήταν πρησμένα, κάτι όμως που δεν τον ενοχλούσε καθόλου. Ένας γέροντας από τις Καρυές είπε ότι ο Παπά Τύχων ήταν πολύ απλός και ζούσε σε έναν δικό του κόσμο, ενώ παρόλο που νήστευε ήταν πολύ σωματώδης. «Όταν ερχόταν στο κελί μας και του βάζαμε να φάει» τόνισε «έτρωγε μόνο δυο κουταλιές, σαν ευλογία. Τώρα δεν έχει κανέναν σαν αυτόν...».Εκοιμήθη στις 10 Σεπτεμβρίου του 1968 αφούπου του προείπαν ότι θα περάσει η γιορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου και θα τον πάρουν.Κοντά του ήταν ο υποτακτικός τουπου τον γηροκόμησε, τον έθαψε, τον διαδέχθηκε στο καλύβι και έγινε άγιος πριν από τον πνευματικό του πατέρα.