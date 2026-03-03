Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο λίγο πριν το «χτύπημα» στο Ιράν, δείτε φωτογραφίες
Αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο λίγο πριν το «χτύπημα» στο Ιράν, δείτε φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταφορά στρατιωτών
Αυξημένη κινητικότητα Αμερικανών στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, είχε παρατηρηθεί λίγες μέρες πριν από το χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.
Μεταγωγικά αεροσκάφη φαίνεται ότι μετέφεραν υλικά για την αναβάθμιση της βάσης στο πλαίσιο συμφωνίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ συναφείς πληροφορίες έκαναν λόγο και για απομάκρυνση προσωπικού και Αμερικανών πολιτών από χώρες της περιοχής.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταφορά στρατιωτών, αλλά μόνο ατόμων με ειδικευμένα καθήκοντα για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.
Δείτε φωτογραφίες:
Μεταγωγικά αεροσκάφη φαίνεται ότι μετέφεραν υλικά για την αναβάθμιση της βάσης στο πλαίσιο συμφωνίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ συναφείς πληροφορίες έκαναν λόγο και για απομάκρυνση προσωπικού και Αμερικανών πολιτών από χώρες της περιοχής.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταφορά στρατιωτών, αλλά μόνο ατόμων με ειδικευμένα καθήκοντα για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα