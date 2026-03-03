Αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο λίγο πριν το «χτύπημα» στο Ιράν, δείτε φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταφορά στρατιωτών

Μανώλης Καλατζής
Αυξημένη κινητικότητα Αμερικανών στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, είχε παρατηρηθεί λίγες μέρες πριν από το χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.

Μεταγωγικά αεροσκάφη φαίνεται ότι μετέφεραν υλικά για την αναβάθμιση της βάσης στο πλαίσιο συμφωνίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ συναφείς πληροφορίες έκαναν λόγο και για απομάκρυνση προσωπικού και Αμερικανών πολιτών από χώρες της περιοχής.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταφορά στρατιωτών, αλλά μόνο ατόμων με ειδικευμένα καθήκοντα για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.

Δείτε φωτογραφίες:

