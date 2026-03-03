Πώς θα είναι ο καιρός τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου - Επιδείνωση με βροχές και ανέμους από Δευτέρα 9/3
Πώς θα είναι ο καιρός τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου - Επιδείνωση με βροχές και ανέμους από Δευτέρα 9/3
Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες ημέρες, τα δύο πρόσωπα της ερχόμενης εβδομάδας - Τι λένε οι μετεωρολόγοι
Έντονες εναλλαγές θα σημειωθούν στο σκηνικό του καιρού τον Μάρτιο, όπου μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν ηλιοφάνεια, νεφώσεις και αισθητές διαφοροποιήσεις στη θερμοκρασία.
Το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας θα είναι ο αίθριος καιρός, με πρωινές ομίχλες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα ξεκινήσει από τους 5 βαθμούς και θα φτάσει τους 18 με 19 τοπικά. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.
Οι ανοιξιάτικες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως το Σαββατοκύριακο, με γενικά καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα.
Ωστόσο, από την Παρασκευή και το Σάββατο διαφαίνονται τοπικές βροχοπτώσεις. Την Παρασκευή ενδέχεται να επηρεαστούν η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα και οι Σποράδες, ενώ δεν αποκλείεται παροδικά να επηρεαστεί και η Αττική.
Το Σάββατο και την Κυριακή οι βροχές θα είναι διάσπαρτες, κυρίως στη δυτική, κεντρική και βορειοανατολική Ελλάδα.
Το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου φαίνεται να κυλά με χαμηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες.
Καιρός: Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες ημέρες - Πότε έρχεται επιδείνωση με βροχές και ανέμουςΑπό τη Δευτέρα της νέας εβδομάδας 09/03 αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και σταδιακή μεταβολή του καιρού σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα φέρουν βροχοπτώσεις στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.
Το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου φαίνεται να κυλά με χαμηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες.
Καιρική Πρόγνωση για το Επόμενο ΔεκαήμεροΣύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσει μια ήπια πορεία, με τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια της χώρας να κυμαίνονται αρχικά στους 18–19°C, πάνω από τα συνηθισμένα για την εποχή. Από το Σαββατοκύριακο και μετά, οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά στους 14–16°C, με μια ομαλή προσαρμογή στις τυπικές για την αρχή Μαρτίου θερμοκρασίες.
Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε μονοψήφια επίπεδα, κυρίως 8–11°C, υποδηλώνοντας ψυχρότερες νύχτες, χωρίς όμως να αναμένονται έντονα ψυχρά επεισόδια.
Όσον αφορά τα φαινόμενα, το επόμενο διάστημα θα χαρακτηρίζεται από περιορισμένη αστάθεια, με τις νεφώσεις να περνούν παροδικά και να προκαλούν λίγες τοπικές βροχές στα μέσα της εβδομάδας. Τα φαινόμενα δεν αναμένονται να έχουν διάρκεια ή ένταση, ενώ οι καιρικές συνθήκες γενικά θα παραμείνουν ήπιες, με διαστήματα ηλιοφάνειας.
Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, με κρύο το πρωί και ζέστη το μεσημέρι. Αναμένονται αυξομειώσεις του βοριά στο Αιγαίο και τοπικές ομίχλες, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένονται γενικά ευχάριστες για την εποχή.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 16-18, στην Ήπειρο από 4 έως 15-16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 17-17 και τοπικά 20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 15-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Κυθήρων και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, τοπικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη Οι άνεμοι θα από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18-19 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και κατά τόπους στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα ενισχυθούν.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και πιθανόν 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Πιθανή Μεταβολή με Ενίσχυση Ανέμων και ΒροχώνΩστόσο, από τις 10 Μαρτίου, διαφαίνονται ενδείξεις για την έλευση ενός οργανωμένου συστήματος από τα δυτικά. Αν και είναι ακόμη νωρίς για λεπτομέρειες, τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχών και ενίσχυσης των ανέμων, σημειώνοντας έτσι την πιθανότητα για μια νέα μεταβολή στις καιρικές συνθήκες.
H ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 2, 2026
☑️Η θερμοκρασιακή πορεία το επόμενο δεκαήμερο δείχνει μια ήπια, σχεδόν «στρωτή» εξέλιξη, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις. Οι μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια κινούνται αρχικά στους 18–19°C, επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, για να ακολουθήσει… pic.twitter.com/hy8w1aJeUt
Στους -4 με -6 °C οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της ΔευτέραςΣτους -4 με -6 °C έπεσε ο υδράργυρος το πρωί της Δευτέρας 02/03 σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας (Θέση Βρύζες) και ήταν ίση με -5.8 °C.
Ο καιρός σήμεραΑναμένονται καλές καιρικές, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι κατά περιόδους οι νεφώσεις στην κεντρική και κυρίως στη βόρεια χώρα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Ο καιρός την Τετάρτη 04-03-2026Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά και τα νότια θα πυκνώσουν. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.
Ο καιρός την Πέμπτη 05-03-2026Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα κεντρικά τμήματα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Ο καιρός την Παρασκευή 06-03-2026Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων.
Ο καιρός το Σάββατο 07-03-2026Στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια, με τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
