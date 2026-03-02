Τροχαίο στη Λαμία, αυτοκίνητο έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Λαμία ντελίβερι Μηχανάκι Αυτοκίνητο

Τροχαίο στη Λαμία, αυτοκίνητο έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι

Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Τροχαίο στη Λαμία, αυτοκίνητο έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/3) στην οδό Λαρίσης, στη Λαμία, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα μηχανάκι ντελίβερι.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο μοτοσικλετιστής κινούταν κανονικά με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης και ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε σταματήσει δεξιά με αναμμένα αλάρμ.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να κάνει αναστροφή αριστερά, κλείνοντας έτσι το δρόμο του μοτοσικλετιστή, με αποτέλεσμα το μηχανάκι να πέσει πάνω στο πλαϊνό μέρος του αυτοκινήτου από την πλευρά του οδηγού.

Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.

Τροχαίο στη Λαμία, αυτοκίνητο έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι
Τροχαίο στη Λαμία, αυτοκίνητο έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι
Τροχαίο στη Λαμία, αυτοκίνητο έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης