ΣΤΑΣΥ: Ξεκινούν σήμερα (2/3) οι αιτήσεις για νέες προσλήψεις, οι ειδικότητες
Προσλήψεις ΣΤΑΣΥ Αιτήσεις ΑΣΕΠ

ΣΤΑΣΥ: Ξεκινούν σήμερα (2/3) οι αιτήσεις για νέες προσλήψεις, οι ειδικότητες

Διάρκεια σύμβασης και ωράριο, ποια είναι τα βασικά προσόντα  - Πώς υποβάλλετε αίτηση

ΣΤΑΣΥ: Ξεκινούν σήμερα (2/3) οι αιτήσεις για νέες προσλήψεις, οι ειδικότητες
Η ΣΤΑΣΥ ανοίγει τη διαδικασία για 61 νέες προσλήψεις ορισμένου χρόνου, με τις αιτήσεις να ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 και να ολοκληρώνονται στις 16 Μαρτίου 2026.

Η διαδικασία υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 4972/2023 και αφορά άμεση ενίσχυση υπηρεσιών πρώτης γραμμής αλλά και διοικητικής υποστήριξης.

Ποιες θέσεις προκηρύσσει η ΣΤΑΣΥ

Η προκήρυξη αφορά τέσσερις βασικές κατηγορίες προσωπικού:

1. Ελεγκτές Κομίστρου – 25 θέσεις

Οι Ελεγκτές Κομίστρου πραγματοποιούν ελέγχους εγκυρότητας εισιτηρίων, επιβάλλουν πρόστιμα όπου απαιτείται και ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για την τιμολογιακή πολιτική και τους κανόνες λειτουργίας του δικτύου. Παράλληλα, συμβάλλουν στη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των μετακινήσεων.

2. Εκδότες Εισιτηρίων – 20 θέσεις

Οι Εκδότες Εισιτηρίων εξυπηρετούν καθημερινά το κοινό στα εκδοτήρια, διαθέτουν προϊόντα κομίστρου, ενημερώνουν για διαδρομές και δρομολόγια και αποδίδουν τις εισπράξεις στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

3. Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Επιβατών – 8 θέσεις

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι διαχειρίζονται αιτήματα, καταγγελίες και απορίες πολιτών, καταχωρούν στοιχεία σε πληροφοριακά συστήματα και χειρίζονται διαδικασίες όπως τα απολεσθέντα αντικείμενα.

4. Υπάλληλοι Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Υποστήριξης - 8 θέσεις

Οι θέσεις κατανέμονται σε τμήματα όπως:

-Μισθοδοσία

-Εκπαίδευση

-Προϋπολογισμός

-Λογιστήριο

-Πρόστιμα

-Πρωτόκολλο

-Προμήθειες

Διάρκεια σύμβασης

Η απασχόληση διαρκεί οκτώ μήνες. Μετά τη λήξη της σύμβασης, η εργασιακή σχέση ολοκληρώνεται αυτοδίκαια, χωρίς δυνατότητα παράτασης ή αποζημίωσης.

Παράλληλα, οι θέσεις λειτουργούν με κυλιόμενο ωράριο (βάρδιες) και, όπου απαιτείται, σε διαφορετικά σημεία του δικτύου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να συμμετάσχει κάποιος στη διαδικασία, πρέπει:

-Να είναι Έλληνας πολίτης

-Να προσκομίσει ποινικό μητρώο

-Να υποβάλει ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα

Τυπικά προσόντα

Οι υποψήφιοι χρειάζεται να διαθέτουν:

-Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σπουδών (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΤΕΕ κ.ά.)

-Γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, διαδίκτυο)

-Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Τα πιστοποιητικά πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Πώς υποβάλλετε αίτηση


Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσλήψεων της ΣΤΑΣΥ: https://proslipseis.stasy.gr/

Προθεσμία: Από 2 Μαρτίου 2026 έως 16 Μαρτίου 2026.
