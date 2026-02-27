Αρνείται οποιαδήποτε επαφή με τους γονείς της η 16χρονη Λόρα, οι γερμανικές αρχές σέβονται το αίτημά της
Η έφηβη εντοπίστηκε στο Βερολίνο και φιλοξενείται σε δομή ενώ αρνήθηκε αρωγή από τις ελληνικές αρχές - Τι είπε ο εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας
Σε δομή φιλοξενίας βρίσκεται η 16χρονη Λόρα που είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου. Η έφηβη εντοπίστηκε στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου και είναι καλά στην υγεία της.
Η Λόρα δήλωσε την επιθυμία της να μην έχει καμία επαφή τόσο με τους γονείς της όσο και με τις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr. Οι γερμανικές αρχές ακολουθούν τις επιθυμίες του παιδιού και ενημέρωσαν πως είναι καλά, κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης.
Ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας του Βερολίνου, Γιορν Ιφλάντερ, μίλησε στο Mega λέγοντας ότι η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της στη δομή και επικοινώνησε η ίδια με τις αρχές.
«Μπορώ να σας πω ότι παρουσιάστηκε στις 26 Φεβρουαρίου στην κοινωνική δομή. Λείπει από τον Ιανουάριο και έφυγε για Φρανκφούρτη. Εμείς είμαστε εδώ ως υποστήριξη, γιατί μας το ζήτησαν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν γνωρίζουμε πού βρισκόταν, εμείς πήραμε μόνο την πληροφορία ότι παρουσιάστηκε στις 26 Φεβρουαρίου. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τη 16χρονη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δομή και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα», είπε ο Γιορν Ιφλάντερ.
Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται.
Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα για να πάει κάπου.
Στη συνέχεια η Λόρα έφυγε από την Πάτρα και έφτασε στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου με ταξί. Ο οδηγός κατέθεσε ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Μετά την άφιξη της στην Αθήνα, η Λόρα επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο και έβγαλε εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.
Στις 9 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε στίγμα της παρουσίας της στο Βερολίνο, ενώ διαρκής ήταν η επικοινωνία της ΕΛΑΣ με τις γερμανικές Αρχές και τη Europol όλο το προηγούμενο διάστημα.
Τελικά η έρευνα για τον εντοπισμό της έληξε αίσια καθώς χθες Πέμπτη (26/2) η κοπέλα εντοπίστηκε στο Βερολίνο.
Τι λέει ο εκπρόσωπος της γερμανικής Αστυνομίας
Η εξαφάνιση στην Πάτρα
