Εντοπίστηκε στο Βερολίνο η 16χρονη Λόρα, βρίσκεται υπό την προστασία της γερμανικής αστυνομίας
Η 16χρονη εντοπίστηκε πριν από λίγο και βρίσκεται σε δομή προστασίας ανηλίκων - Μέσω κοινωνικού λειτουργού θα γίνει η επικοινωνία της με τους γονείς
Στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η 16χρονη Λόρα, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου. Οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία και το κορίτσι αναμένεται να οδηγηθεί σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο.
Σημειώνεται ότι ο πατέρας του κοριτσιού έχει επιστρέψει από τη Γερμανία, ενώ οι ελληνικές Αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη ποια διαδικασία αναμένεται να ακολουθήσουν οι Γερμανοί, υπό την προστασία των οποίων βρίσκεται πλέον το ανήλικο κορίτσι.
Στις 9 Φεβρουαρίου είχε εντοπιστεί στίγμα της παρουσίας της στο Βερολίνο, ενώ διαρκής ήταν η επικοινωνία της ΕΛΑΣ με τις γερμανικές Αρχές και τη Europol όλο το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η επικοινωνία του κοριτσιού με τους γονείς του θα γίνει μέσω κοινωνικού λειτουργού και η σχετική ενημέρωση της οικογένειας θα γίνει από τις γερμανικές κοινωνικές υπηρεσίες.
Η 16χρονη είχε φύγει από το σπίτι της στο Ρίο και μετά από πολλές αναζητήσεις, είχε διαπιστωθεί ότι είχε ταξιδεύσει με τη Lufthansa στη Γερμανία. Η γερμανική αεροπορική εταιρεία είχε ενημερώσει την ΕΛΑΣ μετά από αίτημα που είχαν υποβάλει οι ελληνικές αρχές και ενώ προηγουμένως είχαν υπάρξει απανωτές μαρτυρίες που ήθελαν το κορίτσι να κινείται σε περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής, που όμως αποδείχθηκαν χωρίς αντίκρυσμα.
