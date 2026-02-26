Βίντεο από τη συμμορία Ρομά που λήστευε και βασάνιζε τα θύματά της στην Τρίπολη - «Με βίασαν με απειλή μαχαιριού» κατέθεσε 60χρονη

Ο βιασμός

Αμέσως την άρπαξαν από τον λαιμό, την ακινητοποίησαν και με αιχμηρό αντικείμενο την απείλησαν ότι θα της προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό αν δεν τους παραδώσει χρήματα. Σύμφωνα με την περιγραφή της,Οι δράστες στη συνέχεια ερεύνησαν εξονυχιστικά το σπίτι, αφαιρώντας μετρητά, κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε χώρους και αντικείμενα. Ωστόσο, ηδεν περιορίστηκε στηΗ γυναίκα καταθέτει ότι ένας από τους δράστες, υπό την απειλή μαχαιριού, την οδήγησε σε εσωτερικό χώρο του σπιτιού και την εξανάγκασε σε γενετήσια πράξη, ασκώντας ταυτόχρονα σωματική και ψυχολογική βία. Παράλληλα, όπως αναφέρει, δεχόταν συνεχώς απειλές ότι αν ειδοποιούσε την αστυνομία θα επέστρεφαν για να τη σκοτώσουν.Σύμφωνα με όσα περιγράφει στην κατάθεσή της, πριν αποχωρήσουν οι δράστες την εκβίασαν ότι διαθέτουν καταγεγραμμένο υλικό της επίθεσης και ότι θα το δημοσιοποιήσουν στο διαδίκτυο, ενώ της είπαν πως ακόμη και αν συλληφθούν θα αποφυλακιστούν σύντομα και θα επιστρέψουν.Η ίδια καταθέτει ότι μετά την αποχώρησή τους παρέμεινε για ώρες σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να ζητήσει βοήθεια, καθώς φοβόταν ότι οι δράστες θα πραγματοποιούσαν τις απειλές τους.Οι αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτυπώνει πλήρως τον ιδιαίτερα βίαιο και οργανωμένο τρόπο δράσης της συμμορίας, τα μέλη της οποίας φέρονται να στοχοποιούσαν κυρίως ευάλωτα άτομα, χρησιμοποιώντας ωμή βία, απειλές και ψυχολογική πίεση για να κάμψουν κάθε αντίσταση.Μετά από πολυήμερη έρευνα, συλλογή μαρτυριών και αξιοποίηση τεχνικών δεδομένων, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρίπολης κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα μέλη της ομάδας και να προχωρήσουν στη σύλληψη τεσσάρων εξ αυτών.Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ληστείες κατά συναυτουργία, βαριές σωματικές βλάβες και βιασμό.