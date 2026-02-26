Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Εξαρθρώθηκε συμμορία Ρομά στην Τρίπολη, βίασαν 60χρονη και έριξαν καυτό νερό στο πρόσωπο ηλικιωμένου
Εξαρθρώθηκε συμμορία Ρομά στην Τρίπολη, βίασαν 60χρονη και έριξαν καυτό νερό στο πρόσωπο ηλικιωμένου
Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα - Άνοιγαν σπίτια, λήστευαν και βασάνιζαν με πρωτοφανή τρόπο τα θύματά τους
Σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης απασχολεί τις αρχές στην Τρίπολη, μετά τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που κατηγορούνται για ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα και βαριές κακουργηματικές πράξεις σε βάρος πολιτών.
Πρόκειται για μία από τις πιο αδίστακτες εγκληματικές συμμορίες Ρομά που έχουν δράσει το τελευταίο διάστημα στην Τρίπολη, με τα μέλη της να κατηγορούνται ότι όχι μόνο λήστευαν τα θύματά τους, αλλά τα βασάνιζαν με πρωτοφανή σκληρότητα, φτάνοντας ακόμη και σε σεξουαλικές επιθέσεις. Η δράση της σπείρας αποκαλύφθηκε έπειτα από συντονισμένη και πολυήμερη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης, που οδήγησε τελικά στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν συγκροτήσει οργανωμένη ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο δράσης και στοχοποιούσαν κυρίως ευάλωτα άτομα, όπως ηλικιωμένους που ζούσαν μόνοι τους ή ζευγάρια χωρίς δυνατότητα άμεσης βοήθειας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δράστες εισέβαλαν σε σπίτια κυρίως βραδινές ώρες. Ακινητοποιούσαν τα θύματά τους, συχνά πιάνοντάς τα από τον λαιμό ή ασκώντας σωματική βία, και υπό την απειλή μαχαιριού τα εξανάγκαζαν να αποκαλύπτουν πού βρίσκονταν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματα προκειμένου να κάμψουν την αντίστασή τους.
Η πιο σοκαριστική επίθεση καταγράφηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2026, όταν θύμα της συμμορίας έπεσε μία 60χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι δράστες την ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας, την λήστεψαν και στη συνέχεια, υπό την απειλή μαχαιριού και με χτυπήματα, την εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις, προχωρώντας και σε πράξεις ασέλγειας σε βάρος της. Η γυναίκα φέρεται να βίωσε εφιαλτικές στιγμές, μέχρι τη στιγμή που οι δράστες εγκατέλειψαν το σπίτι της.
Εξίσου αποκαλυπτική της αγριότητας της συμμορίας είναι και άλλη περίπτωση ληστείας που εξετάζουν οι αρχές. Όταν ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την παρουσία των δραστών και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, εκείνοι αντέδρασαν βίαια. Αφού τους ακινητοποίησαν, φέρονται να πέταξαν κατσαρόλα με καυτό νερό στο πρόσωπο του άνδρα, προκαλώντας του σοβαρά εγκαύματα, και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών έπειτα από συλλογή καταθέσεων, αξιοποίηση στοιχείων και συστηματική παρακολούθηση. Σε οργανωμένη επιχείρηση προχώρησαν στις συλλήψεις τεσσάρων ατόμων, τα οποία φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση της σπείρας. Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ληστείες κατά συναυτουργία, πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών και βιασμό, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η ίδια συμμορία να βρίσκεται πίσω και από άλλες παρόμοιες επιθέσεις που έχουν καταγγελθεί το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ο τρόπος δράσης εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά.
Πρόκειται για μία από τις πιο αδίστακτες εγκληματικές συμμορίες Ρομά που έχουν δράσει το τελευταίο διάστημα στην Τρίπολη, με τα μέλη της να κατηγορούνται ότι όχι μόνο λήστευαν τα θύματά τους, αλλά τα βασάνιζαν με πρωτοφανή σκληρότητα, φτάνοντας ακόμη και σε σεξουαλικές επιθέσεις. Η δράση της σπείρας αποκαλύφθηκε έπειτα από συντονισμένη και πολυήμερη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης, που οδήγησε τελικά στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν συγκροτήσει οργανωμένη ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο δράσης και στοχοποιούσαν κυρίως ευάλωτα άτομα, όπως ηλικιωμένους που ζούσαν μόνοι τους ή ζευγάρια χωρίς δυνατότητα άμεσης βοήθειας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δράστες εισέβαλαν σε σπίτια κυρίως βραδινές ώρες. Ακινητοποιούσαν τα θύματά τους, συχνά πιάνοντάς τα από τον λαιμό ή ασκώντας σωματική βία, και υπό την απειλή μαχαιριού τα εξανάγκαζαν να αποκαλύπτουν πού βρίσκονταν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματα προκειμένου να κάμψουν την αντίστασή τους.
Η πιο σοκαριστική επίθεση καταγράφηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2026, όταν θύμα της συμμορίας έπεσε μία 60χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι δράστες την ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας, την λήστεψαν και στη συνέχεια, υπό την απειλή μαχαιριού και με χτυπήματα, την εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις, προχωρώντας και σε πράξεις ασέλγειας σε βάρος της. Η γυναίκα φέρεται να βίωσε εφιαλτικές στιγμές, μέχρι τη στιγμή που οι δράστες εγκατέλειψαν το σπίτι της.
Εξίσου αποκαλυπτική της αγριότητας της συμμορίας είναι και άλλη περίπτωση ληστείας που εξετάζουν οι αρχές. Όταν ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την παρουσία των δραστών και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, εκείνοι αντέδρασαν βίαια. Αφού τους ακινητοποίησαν, φέρονται να πέταξαν κατσαρόλα με καυτό νερό στο πρόσωπο του άνδρα, προκαλώντας του σοβαρά εγκαύματα, και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών έπειτα από συλλογή καταθέσεων, αξιοποίηση στοιχείων και συστηματική παρακολούθηση. Σε οργανωμένη επιχείρηση προχώρησαν στις συλλήψεις τεσσάρων ατόμων, τα οποία φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση της σπείρας. Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ληστείες κατά συναυτουργία, πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών και βιασμό, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η ίδια συμμορία να βρίσκεται πίσω και από άλλες παρόμοιες επιθέσεις που έχουν καταγγελθεί το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ο τρόπος δράσης εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα