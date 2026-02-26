Μεταφέρθηκε ξημερώματα στα δικαστήρια ο 47χρονος που πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά στο Αίγιο
Ο 47χρονος απολογείται, με την κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αστυνομικοί μετέφεραν τα ξημερώματα στα Δικαστήρια του Αιγίου τον 47χρονο που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς κατά τεσσάρων ανηλίκων , που είχαν ως αποτέλεσμα των τραυματισμό τους.
Μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν προ ημερών όταν και ο καθ’ ομολογίαν δράστης μεταφέρθηκε στα Δικαστήρια για να απολογηθεί στον ανακριτή (έλαβε προθεσμία για σήμερα) και συγγενείς και φίλοι των παιδιών επιτέθηκαν εναντίον του, η ΕΛ.ΑΣ αποφάσισε την μεταφορά του τα ξημερώματα. Ενώ είχε γίνει γνωστό πως θα προσερχόταν κατά τις 8.30 το πρωί, με τους συγγενείς να αναμένουν και αυτή την ώρα έξω από το δικαστικό μέγαρο για την απόφαση μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης.
Ο 47χρονος απολογείται, με την κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Οι γονείς οργισμένοι ζητούν εξηγήσεις, μιλώντας για ευθεία βολή που σκοπό είχε να σκοτώσει.
Ο δράστης διατηρεί επιχείρηση στο κέντρο της πόλης εδώ και πολλά χρόνια, ενώ πρόσφατα είχε γίνει πατέρας.
Το αιματηρό περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή το βράδυ όταν τα 4 παιδιά βρίσκονταν στις σκάλες της οδού Φιλοποίμενος στο Αίγιο (φωτό), οπότε και δέχθηκαν τα σκάγια , με αποτέλεσμα να μεταφερθούν 3 στο νοσοκομείο Αιγίου και ένας 15χρονος στο Καραμανδάνειο, όπου και εγχειρίστηκε.
