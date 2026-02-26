Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Νεκρός 69χρονος μετά από παράσυρση στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού
ΙΧ που οδηγούσε 20χρονος στο ρεύμα προς Γλυφάδα παρέσυρε τον πεζό – Έρευνα της Αστυνομίας για τα αίτια
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 69χρονο άνδρα σημειώθηκε περίπου μία ώρα πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (25/2) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Ελληνικού. Το όχημα που ενεπλάκη οδηγούσε 20χρονος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ που κινούνταν επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα και στο ύψος της οδού Ζήτα, παρέσυρε τον 69χρονο πεζό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού.
Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται έρευνα από την Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι λεπτομέρειες της παράσυρσης.
