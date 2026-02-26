Νεκρός 69χρονος μετά από παράσυρση στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού
ΕΛΛΑΔΑ
Παράσυρση πεζού Τροχαίο δυστύχημα Λεωφόρος Ποσειδώνος

Νεκρός 69χρονος μετά από παράσυρση στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού

ΙΧ που οδηγούσε 20χρονος στο ρεύμα προς Γλυφάδα παρέσυρε τον πεζό – Έρευνα της Αστυνομίας για τα αίτια

Νεκρός 69χρονος μετά από παράσυρση στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 69χρονο άνδρα σημειώθηκε περίπου μία ώρα πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (25/2) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Ελληνικού. Το όχημα που ενεπλάκη οδηγούσε 20χρονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ που κινούνταν επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα και στο ύψος της οδού Ζήτα, παρέσυρε τον 69χρονο πεζό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται έρευνα από την Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι λεπτομέρειες της παράσυρσης.

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης