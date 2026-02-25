Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Θαλάσσια ρύπανση σε μαρίνα του δήμου Κασσάνδρας, διέρρευσαν 150 λίτρα βενζίνης
Η ρύπανση, συνολικής έκτασης περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων προκλήθηκε από διαρροή 150 λίτρων βενζίνης από σωλήνα ανεφοδιασμού καυσίμων των σκαφών
Για περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης στη μαρίνα Σάνη του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής, ενημερώθηκε νωρίτερα σήμερα η Λιμενική Αρχή των Ν. Μουδανιών.
Αμέσως, με μέριμνα της μαρίνας τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικός εξοπλισμός με πλωτό φράγμα και απορροφητικές πετσέτες. Από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Ν. Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο διευθυντής της μαρίνας για παράβαση του άρθρου 3 του Π.Δ. 55/1998 (58 Α΄).
