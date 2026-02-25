Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Ζητήματα στατικότητας για 19 σπίτια στον Ταΰγετο και άλλες περιοχές του Δήμου Καλαμάτας από τις κατολισθήσεις
Ζητήματα στατικότητας για 19 σπίτια στον Ταΰγετο και άλλες περιοχές του Δήμου Καλαμάτας από τις κατολισθήσεις
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος έλεγχος της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – Έρχεται νέα αυτοψία από πολιτικούς μηχανικούς
Σημαντικά ζητήματα στατικότητας για 19 σπίτια στον Ταΰγετο και άλλες περιοχές του Δήμου Καλαμάτας, όπου εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων φέτος έχουν παρατηρηθεί έντονα κατολισθητικά φαινόμενα, όπως και φαινόμενα καθίζησης, διαπίστωσε το κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ) που πραγματοποίησε αυτοψία στη Μεσσηνία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, το επόμενο διάστημα τις πληγείσες περιοχές θα επισκεφθούν στελέχη της ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) για να εκτιμήσουν τις ζημιές και να αποφασισθεί ο τρόπος αποζημίωσης. Πριν απ’ όλα αυτά, ωστόσο, θα συνταχθούν γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των συγκεκριμένων περιοχών, αναφέρει το tharrosnews.gr.
Στις αυτοψίες σε Αρκαδία και Ηλεία για τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, συμμετείχε και ο ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος αρχικά είχε προγραμματισθεί να έρθει και στη Μεσσηνία μαζί με το κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Λέκκας επισήμανε πως φέτος, εξαιτίας των βροχοπτώσεων και της ραγδαιότητάς τους, υπάρχει αύξηση κατά -περίπου- 60% στις συνολικές κατολισθήσεις σε όλη τη χώρα.
Ο κ. Λέκκας εξήγησε, επίσης, πως τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες, διευκρινίζοντας πως το κομμάτι της δυτικής Ελλάδας, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Θράκη και η Κρήτη τού προκαλούν ανησυχία ως προς τα κατολισθητικά φαινόμενα: «Φέτος, έχουμε αύξηση των κατολισθητικών φαινομένων σε όλη την Ελλάδα κατά 60%. Και όταν λέμε κατολισθητικά φαινόμενα, λέμε κλασικές κατολισθήσεις, καταπτώσεις, καθιζήσεις, καταρρεύσεις, ροές λάσπης. Το έναυσμα για όλες αυτές τις κατολισθήσεις είναι, σαφώς, όλες οι υψηλές βροχοπτώσεις οι οποίες εκδηλώθηκαν από τον Νοέμβριο και μετά, στον ελληνικό χώρο.
Έχουμε διπλάσιες και τριπλάσιες βροχοπτώσεις απ’ ό,τι τα προηγούμενα έτη. Επιπρόσθετα, έχουμε και μεγάλη ραγδαιότητα στις βροχοπτώσεις, δηλαδή πέφτουν πολύ απότομα, με αποτέλεσμα να διαβρώνονται τα εδάφη. Βεβαίως, για να έχουμε κατολισθητικά φαινόμενα πρέπει να έχουμε κι άλλους παράγοντες, όπως η γεωλογική δομή, η φύση των γεωλογικών σχηματισμών, τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα, και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις.
Έτσι, παρατηρούμε σε όλη την Ελλάδα, και κυρίως στη δυτική, στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, εκτεταμένα κατολισθητικά φαινόμενα που έχουν προκαλέσει πολύ σημαντικές βλάβες σε οδικούς άξονες, σε χωριά, σε οικιστικούς χώρους και σε έργα υποδομής.
Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας, και τα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Θα πρέπει να επιδεικνύουμε πολλή προσοχή σε οδικούς άξονες.
Με ανησυχεί το κομμάτι της δυτικής Ελλάδας, τα Ιόνια Νησιά, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα και η Ήπειρος, όπου αναπτύσσονται τα κατολισθητικά φαινόμενα».
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας και στο ΕΡΤnews, έκανε λόγο για «εκατοντάδες φαινόμενα» σε Δυτική Πελοπόννησο, Ηλεία, Μεσσηνία, Τρίπολη, Αχαΐα, καθώς και σε Αιτωλοακαρνανία και Άρτα.
Επισήμανε ότι τα φαινόμενα είναι εκτεταμένα, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για περιοχές υψηλής τρωτότητας, ο καθηγητής σημείωσε ότι τα κατολισθητικά φαινόμενα δεν εκδηλώνονται μεμονωμένα, αλλά εξαρτώνται από παράγοντες όπως οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, η γεωλογική δομή και η φύση των πετρωμάτων, το επιφανειακό και υπόγειο νερό.
Όπως τόνισε, «η αφορμή για να εκδηλωθεί η κατολίσθηση είναι διαφορετική κάθε φορά», επισημαίνοντας ότι πέραν των βροχοπτώσεων, και μια σεισμική δόνηση –όπως αυτή που σημειώθηκε πρόσφατα στη Μεσσηνία– μπορεί να δρομολογήσει κατολισθήσεις.
