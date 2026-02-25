Στη φυλακή για τα επεισόδια στη Νίκαια ο πρόεδρος του Ιωνικού και δύο οπαδοί της ομάδας

Στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει ποινή έξι μηνών, οδηγήθηκε μετά την καταδίκη του στο αυτόφωρο του Πειραιά, ο πρόεδρος του Ιωνικού Νικαίας,, καθώς και δύο οπαδοί της ομάδας.Οι τρεις είχαν συλληφθεί στις 15 Φεβρουαρίου στη διάρκεια επεισοδίων που έγιναν στο γήπεδο τηςστη διάρκεια του αγώνα της super league μεταξύ τηςΣύμφωνα με την αστυνομία, στο 20ο λεπτό του αγώνα ομάδα περίπου είκοσι ατόμων που έφεραν διακριτικά του Ιωνικού μπήκαν από τη θύρα 1 και ενεπλάκησαν σε έντονες αντεγκλήσεις και διαπληκτισμούς με τους φιλάθλους του ΟΦΗ. Οι αστυνομικοί διμοιρίας των ΜΑΤ επενέβησαν και τότε οπαδός του Ιωνικού που σήμερα καταδικάστηκε από το αυτόφωρο άρχισε να βρίζει τους αστυνομικούς και κινήθηκε για να τους χτυπήει. Σχεδόν ταυτόχρονα, ομάδα περίπου δέκα ατόμων από τους οπαδούς του Ιωνικού επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών και άρχισαν να πετούν διάφορα αντικείμενα, από μπουκάλια με νερό μέχρι καθίσματα που ξήλωσαν από την κερκίδα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν συνολικά σε έξι προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων ήταν ο πρόεδρος της ομάδας του Ιωνικού, Γιάννης Τσιριγώτης, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διαδικασία της προσαγωγής του, ήταν σε κατάσταση εκτός εαυτού, έβριζε χυδαία τους αστυνομικούς και απαιτούσε να αφεθούν ελεύθεροι οι οπαδοί της ομάδας του. Ενώ του έγιναν συστάσεις να ηρεμήσει, εκείνος έσπρωξε τον αστυνομικό.Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την αθλητική βία, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κ.α. Οι τρεις οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο την επόμενη μέρα και η δίκη τους αναβλήθηκε για σήμερα.Το δικαστήριο τους καταδίκασε και σύμφωνα με την απόφαση πρέπει να εκτίσουν έξι μήνες στη φυλακή, όπου και οδηγήθηκαν, αφού η έφεσή τους δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα.