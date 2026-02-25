Στη φυλακή για τα επεισόδια στη Νίκαια ο πρόεδρος του Ιωνικού και δύο οπαδοί της ομάδας
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωνικός Νικαίας Γιάννης Τσιριγώτης Επεισόδια

Στη φυλακή για τα επεισόδια στη Νίκαια ο πρόεδρος του Ιωνικού και δύο οπαδοί της ομάδας

Τα επεισόδια είχαν γίνει στις 15 Φεβρουαρίου στη διάρκεια του αγώνα Κηφισιά - ΟΦΗ, όταν οπαδοί του Ιωνικού είχαν εισβάλει στο γήπεδο της Νεάπολης Νίκαιας

Στη φυλακή για τα επεισόδια στη Νίκαια ο πρόεδρος του Ιωνικού και δύο οπαδοί της ομάδας
38 ΣΧΟΛΙΑ
Στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει ποινή έξι μηνών, οδηγήθηκε μετά την καταδίκη του στο αυτόφωρο του Πειραιά, ο πρόεδρος του Ιωνικού Νικαίας, Γιάννης Τσιριγώτης, καθώς και δύο οπαδοί της ομάδας.

Οι τρεις είχαν συλληφθεί στις 15 Φεβρουαρίου στη διάρκεια επεισοδίων που έγιναν στο γήπεδο της Νεάπολης Νίκαιας στη διάρκεια του αγώνα της super league μεταξύ της Κηφισιάς και του ΟΦΗ.

kifissia_ofi-eurokinissi-xrwma
Φωτογραφία από τα επεισόδια στο γήπεδο της Νεάπολης στις 15 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 20ο λεπτό του αγώνα ομάδα περίπου είκοσι ατόμων που έφεραν διακριτικά του Ιωνικού μπήκαν από τη θύρα 1 και ενεπλάκησαν σε έντονες αντεγκλήσεις και διαπληκτισμούς με τους φιλάθλους του ΟΦΗ. Οι αστυνομικοί διμοιρίας των ΜΑΤ επενέβησαν και τότε οπαδός του Ιωνικού που σήμερα καταδικάστηκε από το αυτόφωρο άρχισε να βρίζει τους αστυνομικούς και κινήθηκε για να τους χτυπήει. Σχεδόν ταυτόχρονα, ομάδα περίπου δέκα ατόμων από τους οπαδούς του Ιωνικού επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών και άρχισαν να πετούν διάφορα αντικείμενα, από μπουκάλια με νερό μέχρι καθίσματα που ξήλωσαν από την κερκίδα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν συνολικά σε έξι προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων ήταν ο πρόεδρος της ομάδας του Ιωνικού, Γιάννης Τσιριγώτης,  ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διαδικασία της προσαγωγής του, ήταν σε κατάσταση εκτός εαυτού, έβριζε χυδαία τους αστυνομικούς και απαιτούσε να αφεθούν ελεύθεροι οι οπαδοί της ομάδας του. Ενώ του έγιναν συστάσεις να ηρεμήσει, εκείνος έσπρωξε τον αστυνομικό.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την αθλητική βία, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κ.α. Οι τρεις οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο την επόμενη μέρα και η δίκη τους αναβλήθηκε για σήμερα.
Το δικαστήριο τους καταδίκασε και σύμφωνα με την απόφαση πρέπει να εκτίσουν έξι μήνες στη φυλακή, όπου και οδηγήθηκαν, αφού η έφεσή τους δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα.
38 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης