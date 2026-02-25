Με άφησαν πεθαμένο, είναι κανίβαλοι, λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα στο Ρέθυμνο
Με άφησαν πεθαμένο, είναι κανίβαλοι, λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα στο Ρέθυμνο
Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης ενώ έρχεται στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη να πλησιάζει το ποιμνιοστάσιο με ένα μαχαίρι για να στήσει καρτέρι
Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν δέχτηκε επίθεση στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου περιέγραψε ο κτηνοτρόφος, που τον πυροβόλησαν και του έκοψαν τη γλώσσα με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται για μήνες σε νοσοκομεία της Κρήτης. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης ενώ έρχεται στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη να πλησιάζει το ποιμνιοστάσιο με ένα μαχαίρι για να στήσει καρτέρι.
«Μπήκαν στο ποιμνιοστάσιο με μάσκα, με χτύπησαν, με άφησαν πεθαμένο, με τη γλώσσα, την έκοψαν. Με άφησαν πεθαμένο. Αφού ζω, με βοήθησε η Παναγία και δεν πέθανα. Δεν κατάλαβα τίποτα», είπε ο 70χρονος κτηνοτρόφος στο MEGA.
Στη συνέχεια περιέγραψε την επίθεση: «Την ώρα που πήγα να ανοίξω την αποθήκη και την ώρα που κρυβόταν εκεί πέρα, είχα βάλει και συναγερμό και ήταν δύο ώρες μέσα. Δύο ώρες περίμεναν να πάω στο υπόστεγο από τις 4:10. Ένας ήταν αυτός με κουκούλα. Δεν γνώρισα ποιος είναι. Ήταν ντόπιος, δεν ήταν ξένος από την μιλιά (τον κατάλαβα). Στην αρχή δεν μίλαγε. Όταν πίστεψε ότι πέθανα (μίλησε) γιατί έπεσα κάτω, με κλώτσησε. Εγώ δεν ανέπνεα, δεν άνοιξα τα μάτια μου για να φύγουν. Έλεγα (από μέσα μου) “να φύγουν, δεν γίνεται αλλιώς”. Αλλά με είχαν μιτσερώσει (τραυματίσει) στη σπονδυλική στήλη, στα πόδια, στη μηριαία έτρεχε αίμα το οποίο αν δεν είχα ο κινητό στην τσέπη, που δεν φαινόταν… Πρόλαβα και πήρα τηλέφωνο και ήρθαν αμέσως, δηλαδή τρία λεπτά μετά το συμβάν ήρθαν τα παιδιά μου και μετά ήρθε η αστυνομία. Με πυροβόλησαν».
«Έπεσα κάτω και μετά φεύγοντας με πυροβόλησε ξανά και μετά μου έκανε τα βασανιστήρια. Στο τέλος που βεβαιώθηκε ότι πέθανα, έδωσε σήμα, μίλησαν (συνεργό) και λέει “πέθανε”. Στην αρχή δεν μιλούσε καθόλου και μετά που έπεσα παρατήρησα ήταν με στρατιωτική φόρμα, κόκκινα γάντια και κουκούλα. Μετά φεύγοντας, έκλεισε την πόρτα από εκεί που μπήκα εγώ, έκλεισε το φως και φεύγοντας από την άλλη μεριά βγήκε και μου “παίζει” άλλες δύο φεύγοντας δηλαδή, ήταν οι χαριστικές βολές. Γιατί δεν πέθανα, αυτό είναι θαύμα», συμπλήρωσε.
Ο 69χρονος ανέφερε πως «ήμουν στο νοσοκομείο στο Πανεπιστημιακό οκτώ μήνες και μετά τρεις μήνες στα Χανιά στο νοσοκομείο, ένα στο Ρέθυμνο. Είμαι… Δεν σου λέω τίποτα, ενάμιση χρόνο τώρα με βασανίζουν και βασανίζομαι. Εγώ είμαι στο κρεβάτι».
Σε ερώτηση για το ποιος θα μπορούσε να είναι πίσω από την επίθεση, ο κτηνοτρόφος απάντησε: «αυτοί που ήταν και πρώτοι, αυτοί που ήταν και (στην υπόθεση) του γιου μου, αυτοί είναι. Πλήρωσαν κάποιον; Έδωσαν το στίγμα και την εντολή; Δεν ξέρω. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, μόνο άνθρωποι δεν είναι. Κανίβαλοι είναι. Και δεν τον έκανα και κακό. Κακό δεν τον έκανα, μόνο καλό του έχω κάνει».
Σε βίντεο από την επίθεση τον Ιούνιο του 2024, απεικονίζεται ο δράστης να πλησιάζει στη στάνη με κουκούλα και καλσόν στο πρόσωπο για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του. Πλησίασε σιγά σιγά, σκυφτός, κρατώντας μαχαίρι για να μην ενεργοποιήσει ανιχνευτή στην κάμερα. Από άλλη κάμερα φαίνεται το θύμα να παρκάρει και αμέσως μετά να κατευθύνεται στο δωμάτιο που τον περίμενε ο επίδοξος δολοφόνος του.
«Μπήκαν στο ποιμνιοστάσιο με μάσκα, με χτύπησαν, με άφησαν πεθαμένο, με τη γλώσσα, την έκοψαν. Με άφησαν πεθαμένο. Αφού ζω, με βοήθησε η Παναγία και δεν πέθανα. Δεν κατάλαβα τίποτα», είπε ο 70χρονος κτηνοτρόφος στο MEGA.
Στη συνέχεια περιέγραψε την επίθεση: «Την ώρα που πήγα να ανοίξω την αποθήκη και την ώρα που κρυβόταν εκεί πέρα, είχα βάλει και συναγερμό και ήταν δύο ώρες μέσα. Δύο ώρες περίμεναν να πάω στο υπόστεγο από τις 4:10. Ένας ήταν αυτός με κουκούλα. Δεν γνώρισα ποιος είναι. Ήταν ντόπιος, δεν ήταν ξένος από την μιλιά (τον κατάλαβα). Στην αρχή δεν μίλαγε. Όταν πίστεψε ότι πέθανα (μίλησε) γιατί έπεσα κάτω, με κλώτσησε. Εγώ δεν ανέπνεα, δεν άνοιξα τα μάτια μου για να φύγουν. Έλεγα (από μέσα μου) “να φύγουν, δεν γίνεται αλλιώς”. Αλλά με είχαν μιτσερώσει (τραυματίσει) στη σπονδυλική στήλη, στα πόδια, στη μηριαία έτρεχε αίμα το οποίο αν δεν είχα ο κινητό στην τσέπη, που δεν φαινόταν… Πρόλαβα και πήρα τηλέφωνο και ήρθαν αμέσως, δηλαδή τρία λεπτά μετά το συμβάν ήρθαν τα παιδιά μου και μετά ήρθε η αστυνομία. Με πυροβόλησαν».
«Έπεσα κάτω και μετά φεύγοντας με πυροβόλησε ξανά και μετά μου έκανε τα βασανιστήρια. Στο τέλος που βεβαιώθηκε ότι πέθανα, έδωσε σήμα, μίλησαν (συνεργό) και λέει “πέθανε”. Στην αρχή δεν μιλούσε καθόλου και μετά που έπεσα παρατήρησα ήταν με στρατιωτική φόρμα, κόκκινα γάντια και κουκούλα. Μετά φεύγοντας, έκλεισε την πόρτα από εκεί που μπήκα εγώ, έκλεισε το φως και φεύγοντας από την άλλη μεριά βγήκε και μου “παίζει” άλλες δύο φεύγοντας δηλαδή, ήταν οι χαριστικές βολές. Γιατί δεν πέθανα, αυτό είναι θαύμα», συμπλήρωσε.
«Ήταν οι χαριστικές βολές»
Ο 69χρονος ανέφερε πως «ήμουν στο νοσοκομείο στο Πανεπιστημιακό οκτώ μήνες και μετά τρεις μήνες στα Χανιά στο νοσοκομείο, ένα στο Ρέθυμνο. Είμαι… Δεν σου λέω τίποτα, ενάμιση χρόνο τώρα με βασανίζουν και βασανίζομαι. Εγώ είμαι στο κρεβάτι».
Σε ερώτηση για το ποιος θα μπορούσε να είναι πίσω από την επίθεση, ο κτηνοτρόφος απάντησε: «αυτοί που ήταν και πρώτοι, αυτοί που ήταν και (στην υπόθεση) του γιου μου, αυτοί είναι. Πλήρωσαν κάποιον; Έδωσαν το στίγμα και την εντολή; Δεν ξέρω. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, μόνο άνθρωποι δεν είναι. Κανίβαλοι είναι. Και δεν τον έκανα και κακό. Κακό δεν τον έκανα, μόνο καλό του έχω κάνει».
«Κανίβαλοι είναι»
Σε βίντεο από την επίθεση τον Ιούνιο του 2024, απεικονίζεται ο δράστης να πλησιάζει στη στάνη με κουκούλα και καλσόν στο πρόσωπο για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του. Πλησίασε σιγά σιγά, σκυφτός, κρατώντας μαχαίρι για να μην ενεργοποιήσει ανιχνευτή στην κάμερα. Από άλλη κάμερα φαίνεται το θύμα να παρκάρει και αμέσως μετά να κατευθύνεται στο δωμάτιο που τον περίμενε ο επίδοξος δολοφόνος του.
Βίντεο από την επίθεση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα