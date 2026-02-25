Το χρονικό του άγριου καβγά στην Αχαρνών: Κάρφωσε τον αναβάτη της μηχανής με κλειδί στο μπράτσο, είχε μαχαίρια μέσα στο αυτοκίνητο
Οι δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα με αφορμή το ποιος είχε προτεραιότητα στο δρόμο
Ο διαπληκτισμός για την προτεραιότητα ανάμεσα σε δύο οδηγούς στα Κάτω Πατήσια κατέληξε σε έναν αιματηρό καβγά με τους δύο οδηγούς να τραυματίζονται. Όπως προέκυψε από τα τελευταία στοιχεία, ο 41χρονος αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε αφού ο 70χρονος μέσα στο ΙΧ του οποίου βρέθηκαν μαχαίρια τον κάρφωσε με κλειδί.
Οι δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα με αφορμή το ποιος είχε προτεραιότητα στο δρόμο.
Τότε ο αναβάτης της μηχανής έβγαλε το κράνος για να χτυπήσει τον 70χρονο ο οποίος τον κάρφωσε στο μπράτσο με ένα κλειδί, σύμφωνα με πληροφορίες.
Στη συνέχεια, στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στους δύο οδηγούς. Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου δύο μαχαίρια.
Στο βίντεο ντοκουμέντο που είχε παρουσιάσει το protothema.gr, απεικονίζεται η στιγμή που οι δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στα μάτια εκατοντάδων οδηγών.
